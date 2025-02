Durante l’evento svoltosi oggi a Madrid, nel corso del quale Zepp Health ha annunciato il nuovo smartwatch Amazfit Active 2, la compagnia ha presentato anche ZEPP OS 4.5, la nuova versione del sistema operativo che debutta proprio con il nuovo dispositivo ma che nel corso delle prossime settimane dovrebbe sbarcare anche su altri modelli del brand.

Per avere tutti i dettagli sulle funzioni e caratteristiche dello smartwatch vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, qui invece andiamo a scoprire le novità principali della nuova versione di ZEPP OS.

Tanta intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale è uno dei cardini del nuovo sistema operativo Amazfit, che sfrutta le soluzioni di OpenAI per rendere ancora più intelligenti i propri smartwatch. La prima grande novità riguarda Zepp Flow, l’assistente vocale che si arricchisce con numerose novità tra cui gli annunci vocali, la lettura delle notifiche, suggerimenti contestualizzati nella risposta e nell’invio di SMS (solo per i dispositivi Android), risposte ai messaggi WhatsApp su iOS.

Tra le novità dell’assistente vocale anche la capacità di trascrivere i messaggi vocali ed effettuarne una sintesi, una funzione decisamente molto comoda se non volete ascoltare messaggi di dieci minuti.

Completamente rinnovato invece il Centro Notifiche, che permette di visualizzare immagini all’interno delle notifiche ricevute dagli smartphone Android, una funzione utile, ad esempio, per visualizzare le immagini provenienti dalle telecamere di sicurezza, con la possibilità di zoomare per visualizzare senza problemi anche i dettagli più piccoli. È inoltre possibile visualizzare sul quadrante dell’orologio un indicatore per le notifiche non ancora lette, una cosa di cui si sentiva decisamente la mancanza.

Migliora la tastiera di sistema, che oltre all’input testuale permette di effettuare quello vocale e include caratteri speciali per numerose lingue europee, incluso l’italiano, Cresce decisamente anche il numero di emoji supportate, che passa da 1.300 a ben 3.000.

Novità anche sul fronte dell’accessibilità, con la possibilità di scegliere tra sei diverse dimensioni del testo, con una lente di ingrandimento per migliorare ulteriormente la visibilità e l’usabilità anche da parte di persone con problemi alla vista.