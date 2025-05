L’universo Apple potrebbe presto arricchirsi con una novità attesa e auspicata da tempo, una vera e propria app dedicata al mondo del gaming, progettata per unificare, promuovere e forse rivoluzionare l’esperienza videoludica su iPhone, iPad, Mac e persino Apple Vision Pro.

Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, la presentazione ufficiale potrebbe avvenire già nel corso della WWDC 2025, l’annuale conferenza per sviluppatori di Apple, prevista tra pochi giorni.

Una nuova app dedicata al gaming di Apple potrebbe debuttare a breve

Stando a quanto riportato la nuova applicazione, che per comodità chiameremo Apple Games (in linea con la consueta nomenclatura dell’azienda di Cupertino), sarebbe pensata come una piattaforma integrata che vada ben oltre l’attuale e limitata esperienza del Game Center, offrendo un vero hub dedicato ai videogiochi su tutti i dispositivi Apple.

Attualmente, come molti di voi sapranno, il gaming sull’ecosistema Apple si basa su un mix disomogeneo di strumenti: Game Center con le sue classifiche e i trofei (accessibile solo da giochi compatibili), Apple Arcade come servizio in abbonamento, e infine la sezione giochi dell’App Store, spesso dispersiva e poco curata dal punto di vista editoriale; tutto ciò potrebbe cambiare radicalmente con l’introduzione di questa nuova app.

L’obbiettivo sarebbe quello di unificare le esperienze, mettendo insieme contenuti editoriali (recensioni, suggerimenti, trailer, news), giochi di Apple Arcade, la sezione di giochi dell’App Store, classifiche e premi e, potenzialmente, anche titoli installati al di fuori del negozio ufficiale, almeno per quanto riguarda macOS.

Una novità interessante, che segnerebbe un punto di svolta rispetto al passato, sarebbe proprio l’introduzione di una versione dell’app anche per Mac, capace di riconoscere e avviare i giochi scaricati esternamente, ampliando così le funzionalità ben oltre quelle attualmente offerte da Apple Arcade o dall’App Store; sarebbe un segnale importante per i gamer su Mac, da sempre trascurati rispetto ai colleghi su Windows.

Il tempismo della fuga di notizie non è casuale, l’indiscrezione sull’arrivo di Apple Games segue a stretto giro la recente acquisizione dello studio di sviluppo RAC7, creatore del celebre Sneaky Sasquatch, uno dei giochi più noti e amati all’interno di Apple Arcade. Un chiaro indizio del fatto che Apple stia investendo seriamente nel settore non solo in termini di piattaforma, ma anche di contenuti proprietari.

Inoltre, secondo indiscrezioni risalenti allo scorso anno, l’app potrebbe supportare integrazioni con iMessage e FaceTime, offrendo così funzionalità social avanzate (chat, inviti, condivisioni) e App Clips per demo rapide dei giochi, andando quindi a colmare un altro vuoto dell’attuale ecosistema.

Un aspetto da non sottovalutare riguarda il vantaggio competitivo intrinseco di Apple, controllando l’intera piattaforma hardware e software l’azienda potrebbe integrare API avanzate per matchmaking, chat vocali in-game, notifiche sincronizzate tra dispositivi e una gestione avanzata dei profili utente; una mossa che la avvicinerebbe sempre più a piattaforme consolidate come Xbox Live e PlayStation Network, pur restando all’interno di un ecosistema chiuso e perfettamente ottimizzato.

In altre parole, se Apple vorrà essere realmente presa sul serio dal pubblico dei gamer, da sempre scettico nei confronti della proposta ludica della mela, dovrà spingersi ben oltre la semplice aggregazione di contenuti; serviranno strumenti, feature e servizi reali che migliorino l’esperienza di gioco, con particolare attenzione al multiplayer e alla continuità cross device.

È ancora presto per dirlo con certezza e le informazioni attuali restano frammentarie, ma il quadro che va delineandosi lascia intravedere una Apple più convinta, più ambiziosa e soprattutto più organizzata nel proporre una strategia gaming coerente. L’app Apple Games potrebbe rappresentare il primo passo verso una vera infrastruttura videoludica, capace di valorizzare i progressi raggiunti da Apple Silicon in termini di performance e grafica, ma anche di colmare un vuoto strategico su cui la concorrenza si muove da decenni.

Non ci resta che attendere la WWDC 2025 per scoprire se queste indiscrezioni sono fondate, e avere tutte le eventuali conferme del caso con tutti i dettagli.