Dopo ani di piccole evoluzioni e aggiornamenti stilistici minori Apple potrebbe essere pronta a cambiare marcia con la gamma iPhone, puntando su un approccio molto più aggressivo e dinamico per quanto riguarda il design; secondo una recente indiscrezione proveniente dalla Cina infatti, l’azienda avrebbe in programma un restyling annuale dell’iPhone almeno fino al 2027, con modifiche di rilievo sia nella parte posteriore che anteriore dei dispositivi.

Una notizia che, se confermata, segnerebbe un deciso cambio di rotta rispetto alla strategia conservativa adottata negli ultimi anni e potrebbe avere implicazioni molto interessanti anche per gli utenti, che si troverebbero di fronte a prodotti visibilmente diversi anno dopo anno.

Ecco come Apple potrebbe cambiare il design degli iPhone nei prossimi anni

Il primo tassello di questa nuova strategia potrebbe essere proprio il prossimo iPhone 17 atteso per quest’anno che, secondo quanto trapelato già da diverse indiscrezioni, porterà il restyling più marcato degli ultimi anni; a cambiare sarà soprattutto il modulo fotografico posteriore, che potrebbe diventare più prominente e occupare una porzione più ampia della scocca.

Secondo quanto emerso finora, gli obbiettivi della fotocamera manterranno l’orientamento a sinistra, mentre il flash LED, il microfono e il sensore LIDAR potrebbero spostarsi sul lato destro in una configurazione completamente rivista; non è chiaro invece se ci sarà o meno una nuova finitura bicolore per la parte posteriore.

Si tratta comunque di un cambiamento importante che va ben oltre il semplice affinamento estetico e che potrebbe anche segnare l’inizio di una nuova filosofia di design ciclico, più in linea con quanto già avviene in altri segmenti del mondo tech.

Il secondo importante restyling potrebbe arrivare già nel 2026 con iPhone 18, che andrebbe a modificare drasticamente la parte frontale: addio all’attuale pillola per Face ID e fotocamera anteriore, sostituita da un foro singolo e più discreto che ospiterà esclusivamente la fotocamera.

Il sistema Face ID verrebbe spostato completamente sotto il display, segnando un debutto attesissimo che Apple starebbe progettando da anni, si tratterebbe di un’evoluzione tecnologica molto delicata che aprirebbe la strada a un’esperienza ancora più immersiva e senza interruzioni visive, pur mantenendo il sistema di riconoscimento facciale più sicuro del mercato.

Ovviamente siamo ancora nel campo delle indiscrezioni, ma la fonte solitamente affidabile (il leaker Digital Chat Station) sembra convinta che il 2026 sarà l’anno giusto per questo passaggio epocale.

Se tutto ciò non bastasse, il 2027 potrebbe essere l’anno della vera rivoluzione, iPhone 19 potrebbe essere il primo vero iPhone a tutto schermo, senza notch, fori o ritagli visibili; un dispositivo in cui sia la fotocamera anteriore che i sensori Face ID sarebbero completamente nascosti sotto il pannello del display, lasciando spazio a un design completamente pulito.

Una visione che, almeno finora, era rimasta confinata ai brevetti e ai concept più ambiziosi, ma che ora comincia ad assumere contorni più concreti grazie alle nuove tempistiche trapelate.

Naturalmente ci sono ancora diversi ostacoli tecnici da superare, basti pensare che anche i produttori Android più audaci non sono ancora riusciti ad ottenere una qualità fotografica sotto il display paragonabile a quella dei moduli tradizionali; è quindi lecito immaginare che Apple, se dovesse davvero percorrere questa strada, potrebbe trovarsi costretta ad accettare qualche compromesso, almeno inizialmente.

Il fatto che Apple stia valutando una ripianificazione così radicale dei suoi iPhone per tre anni consecutivi suggerisce un cambiamento profondo nelle priorità aziendali, in un settore in cui i rivali asiatici stanno spingendo forte sul fronte dell’innovazione visiva e tecnica non sorprende che l’azienda di Cupertino voglia ritrovare la leadership anche sul piano del design, offrendo ogni anno qualcosa di davvero nuovo e riconoscibile.

Non ci resta quindi che attendere eventuali conferme ufficiali (o nuove indiscrezioni in tal senso) e, se le voci risultassero corrette, il triennio 2025-2027 potrebbe essere tra i più movimentati di sempre per gli iPhone.