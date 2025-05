Apple cerca costantemente di far sì che App Store sia un posto sicuro per i propri utenti, continuando a investire per rendere l’esperienza utente sicura. Il colosso di Cupertino ha recentemente diffuso i “numeri” legati ai provvedimenti in ambito sicurezza messi in campo nel 2024.

Per far sì che l’App Store resti un marketplace sicuro e protetto occorre una vigilanza costante, poiché i malintenzionati continuano ad affinare le proprie tattiche nel tentativo di frodare gli utenti. Queste minacce vanno dalle app ingannevoli progettate per rubare le informazioni personali, agli schemi di pagamento fraudolenti che tentano di approfittarsi dell’utente. Apple adotta un approccio integrato per contrastare le frodi sull’App Store, con team in tutta l’azienda che collaborano per individuare, indagare e impedire le attività dannose prima che raggiungano l’utente finale.

Apple ha diffuso i “numeri” legati alla sicurezza dell’App Store nel 2024

Apple ha recentemente pubblicato un nuovo comunicato stampa in cui mette in luce i provvedimenti presi dai team che si preoccupano di mantenere al sicuro App Store, sottolineando di avere evitato transazioni fraudolente per oltre 9 miliardi di dollari negli ultimi cinque anni.

Il focus del documento, tuttavia, è sui provvedimenti antifrode messi in campo nel 2024, anno in cui il colosso di Cupertino ha bloccato la pubblicazione di due milioni di app a rischio e ha evitato un paio di miliardi di transazioni fraudolente.

Snoccioliamo un po’ di numeri

Apple ha dotato il proprio store di un complesso sistema antifrode che permette di segnalare ed eliminare quegli account di sviluppatori e quelle app ritenute dannose, nonché quegli account di clienti che “frodano” il sistema.

Mosse per contrastare gli account fraudolenti: Rimossi oltre 146.000 account per sospetta frode Rifiutate altre 139.000 iscrizioni sospette Rifiutata la creazione di oltre 711 milioni di account Disattivati quasi 129 milioni di account pericolosi (attività come spamming, manipolazioni di valutazioni e recensioni) Bloccata la distribuzione di oltre 10.000 app illegali (malware, app legate alla pornografia o al gioco d’azzardo) su store non autorizzati Bloccati 4,6 milioni di tentativi di installazione o avvio di app distribuite illegalmente al di fuori di App Store e di store (approvati) di terze parti.



Prima che un’app venga pubblicata su App Store, deve passare una lunga procedura di verifica da parte del team di App Review (profondi conoscitori delle lingee guida) che valuterà fino a che punto un’app soddisfa gli standard della Mela morsicata.

Provvedimenti presi dal sistema di revisione delle app (App Review): Rifiutate oltre 1,9 milioni di app (su 7,7 milioni per le quali è stata richiesta la pubblicazione) per il mancato rispetto degli standard Apple (riguardo sicurezza, privacy, affidabilità ed esperienza utente) Rimosse oltre 37.000 app per attività fraudolente Rifiutate oltre 43.000 app contenenti informazioni nascoste o non documentate Rifiutate oltre 320.000 app “spam” (copiavano altre app o fuorviavano l’utente) Rimosse oltre 17.000 app per attività ingannevoli (software dannoso mascherato da app innocua) Rifiutate oltre 400.000 app per violazioni della privacy.



App Store può contare anche su un team che si occupa di scovare le frodi (Discovery Fraud), inteso come quelle app che puntano a ingannare il sistema per migliorare la propria posizione in classifica sfruttando bot o servizi a pagamento.

Provvedimenti presi dal team Discovery Fraud: Rimosse oltre 143 milioni di valutazioni e recensioni fraudolente (sulle 1,2 miliardi processate) Rimosse oltre 7.400 app dalle classifiche dell’App Store Bloccate quasi 9.500 app dall’inserimento nei risultati di ricerca



L’ultimo ambito è quello delle frodi legate a pagamenti e carte di credito, un ambito che Apple prende molto sul serio per proteggere l’utente, spingendo per fargli effettuare gli acquisti tramite Apple Pay (disponibile per gli sviluppatori che usano StoreKit).

Provvedimenti per le frodi legate a pagamenti e carte di credito: Evitate transazioni fraudolente per oltre 2 miliardi di dollari Identificati 4,7 milioni di carte di credito rubate Vietato l’utilizzo di carte di credito rubate per effettuare transazioni a oltre 1,6 milioni di account.



Ecco alcuni suggerimenti per proteggersi su App Store

Al netto dei provvedimenti che la stessa Apple continuerà a prendere per offrire all’utente l’esperienza più sicura e protetta possibile su App Store, ci sono alcuni accorgimenti che gli utenti possono seguire per evitare di incappare in quelle app fraudolente che sono ancora sfuggite alla lente d’ingrandimento del colosso di Cupertino.

Consultare la pagina prodotto di ogni app , tenuta a contenere al suo interno la sezione Privacy che mostra come l’app stessa raccoglie e utilizza i dati dell’utente; un altro indicatore può essere fornito dalle valutazioni e dalle recensioni che altri utenti hanno lasciato per l’app.

, tenuta a contenere al suo interno la sezione Privacy che mostra come l’app stessa raccoglie e utilizza i dati dell’utente; un altro indicatore può essere fornito dalle valutazioni e dalle recensioni che altri utenti hanno lasciato per l’app. Segnalare le attività sospette ai team che si occupano di App Review e Trust & Safety attraverso il portale dedicato per far sì che la potenziale attività sospetta venga monitorata in maniera più approfondita.

Per maggiori informazioni sull’argomento, potete consultare il documento dedicato (in lingua italiana) che Apple ha pubblicato sul portale di supporto.