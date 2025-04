L’intero settore mobile attende con crescente curiosità le novità della prossima generazione di iPhone, per la gioia di tutti gli appassionati nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni, alcune più credibili, altre decisamente da prendere con le pinze, che delineano un quadro interessante (e a tratti contraddittorio) su quello che sarà l’iPhone 17 Pro.

Secondo quanto riportato da più fonti, Apple starebbe lavorando su un importante rinnovamento estetico del dispositivo, scopriamo dunque le ultime voci al riguardo.

iPhone 17 Pro: rivoluzione nel design e una nuova tinta esclusiva

Le indiscrezioni più recenti partono dal leaker Majin Bu, nome ben noto agli appassionati del mondo Apple e spesso al centro di fughe di notizie che, è bene sottolinearlo, alternano affermazioni centrate ad altre meno affidabili. In un post pubblicato sul proprio sito, Majin Bu afferma che l’iPhone 17 Pro sarà disponibile nella nuova colorazione Sky Blue (nota anche come YuangFeng Blue) una tonalità molto simile a quella vista recentemente su MacBook Air M4 e iPad Air M3.

La particolarità di questa scelta, se confermata, risiederebbe proprio nell’unicità del colore per un dispositivo della linea “Pro”: fino ad ora infatti, Apple ha mantenuto una netta distinzione cromatica tra i suoi modelli consumer e quelli premium, evitando di portare colori troppo vivaci o chiari sui top di gamma; Sky Blue dunque, potrebbe rappresentare una “prima volta” importante.

Secondo fonti vicine alla catena di approvvigionamento, Apple avrebbe già realizzato prototipi in questa tinta che, sempre secondo il leaker, sarà la protagonista dell’evento di settembre 2025; in ogni caso, l’azienda starebbe testando anche altre due opzioni cromatiche: un verde chiaro e un viola scuro, ma Sky Blue sarebbe la favorita.

Ancora conferme per il nuovo layout del comparto fotografico

Parallelamente alle voci sui colori, si fanno sempre più insistenti quelle relative a un radicale cambiamento nel design del comparto fotografico, che secondo più fonti verrà completamente ripensato; il leaker già menzionato ha pubblicato nuove immagini promozionali (apparentemente tratte da materiali di marketing di aziende produttrici di custodie) che mostrano l’iPhone 17 Pro con una barra della fotocamera allungata, con i sensori fotografici disposti sul lato sinistro e flash LED e sensore LiDAR spostati sul lato opposto. Una scelta di design che, visivamente, ricorda molto da vicino quanto già visto sui dispositivi del colosso di Mountain View.

Tra le opzioni cromatiche mostrate in queste immagini troviamo azzurro, bianco sporco, verde chiaro, viola chiaro e grigio antracite; da quanto si può intuire, Apple potrebbe scegliere di mantenere un set di colori coerente tra la linea iPhone 17 Pro e l’attuale iPhone 16 Pro, almeno per quanto riguarda alcune varianti.

Apple riscontra problemi nella produzione dei prossimi iPhone

Nonostante l’interesse crescente per i dettagli estetici e tecnici, Apple si trova ad affrontare un ostacolo significativo nella fase produttiva: secondo fonti interne alla catena di fornitura, l’azienda sta attualmente facendo i conti con una grave carenza di fibra di vetro a basso coefficiente di dilatazione termica (CTE), un materiale fondamentale per la stabilità strutturale e la dissipazione del calore degli smartphone.

L’assenza di questo componente rischia di rallentare la produzione, e pare che lo stesso CEO Tim Cook sia “estremamente ansioso” a riguardo, al punto da sollecitare quotidianamente i fornitori per trovare soluzioni rapide. Il problema non riguarda solo Apple, ma si estende anche ad altri produttori del settore, segno evidente di una difficoltà a livello globale.

Come se non bastasse, ci sono timori legati anche ai dazi doganali e all’impossibilità di spostare in tempi brevi la produzione fuori dalla Cina; Apple potrebbe quindi trovarsi costretta ad assorbire i costi o a trasferirli direttamente sul prezzo finale dei dispositivi che, a meno di sorprese, rischiano di diventare ancora più costosi.

In definitiva, l’iPhone 17 Pro si preannuncia come uno dei modelli più discussi e potenzialmente divisivi degli ultimi anni, con un design rivisto, una nuova colorazione inedita per la linea Pro, e una serie di problematiche produttive da tenere sotto controllo. Sarà necessario pazientare ancora qualche mese, almeno fino a settembre quando Apple terrà il consueto keynote di presentazione, per avere le eventuali conferme del caso.