TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) aumenterà il prezzo dei suoi wafer del 10% nel corso di quest’anno e ciò avrà inevitabili conseguenze sul prezzo dei device dei vari produttori che affidano a tale azienda la realizzazione delle loro CPU, inclusa Apple.

E così il colosso di Cupertino, già in difficoltà per le nuove politiche sui dazi del governo statunitense, si trova di fronte ad un’altra montagna da scalare per evitare che i prezzi della prossima generazione di iPhone salgano notevolmente.

Apple quasi costretta ad aumentare i prezzi della serie iPhone 17

Ricordiamo che Apple ha già avviato alcune iniziative per ridurre i problemi legati ai dazi, come l’importazione di un maggiore quantitativo di scorte per anticipare l’aumento dei prezzi o la possibilità di spostare in India la produzione principale di iPhone, ipotesi quest’ultima molto poco gradita al Presidente USA Donald Trump.

L’aumento del 10% del prezzo dei wafer di TSMC comporterà una crescita dei costi di produzione di iPhone e ciò inevitabilmente finirà per incidere sui prezzi di vendita dei telefoni del colosso di Cupertino.

Del resto, Apple pare avesse già valutato la possibilità di aumentare i prezzi di vendita della serie iPhone 17 e la decisione di TSMC non fa altro che rendere questa ipotesi praticamente certa.

In sostanza, tra la nuova politica dei dazi e l’aumento dei costi di produzione imposto da TSMC, Apple si trova quasi con le spalle al muro e dovrà faticare non poco per convincere gli utenti ad accettare l’inevitabile aumento di prezzo della serie iPhone 17.

C’è da tenere in considerazione che anche gli altri produttori di smartphone si trovando ad affrontare problematiche simili e gli aumenti di prezzo, pertanto, non saranno limitati ai device del colosso di Cupertino. Come si suol dire, mal comune mezzo gaudio.