Diversi mesi ci separano ancora alla presentazione ufficiale di iPhone 17 Air, l’inedito modello compatto e dallo spessore ridotto della serie che arriverà tra i mesi di settembre e ottobre. Nel frattempo, un leak delle ultime ore avrebbe messo a confronto il possibile spessore di iPhone 17 Air con il recente modello iPhone 16 Plus: scopriamone insieme tutti i dettagli.

iPhone 17 Air e iPhone 16 Plus: lo spessore messo a confronto

Alcune immagini condivise nelle ultime ore dall’utente Majin Bu sul social network X avrebbero messo a confronto l’unità dummy di iPhone 17 Air con iPhone 16 Plus, lasciato lo scorso settembre sul mercato, “confermando” di fatto i possibili rumor relativi allo spessore di circa 5,5 millimetri, con un peso pari indicativamente a 145 grammi. Sul lato anteriore troveremo probabilmente un display OLED con una diagonale fissata a 6,6 pollici, oltre che il supporto alla tecnologia ProMotion per la frequenza d’aggiornamento da 120 Hz, così come sui modelli Pro della serie.

Stando ai rumor dei giorni scorsi, iPhone 17 Air sarà alimentato da una batteria in silicio-carbonio da appena 2800 mAh di capacità, compromesso probabilmente necessario a causa dello spessore ridotto dello dispositivo. Sotto il cofano troveremo verosimilmente il nuovo chip proprietario A19, in grado di eseguire senza problemi le nuove funzionalità di Apple Intelligence che verranno annunciate a settembre.

Il nuovo iPhone 17 Air dovrebbe essere lanciato sul mercato con un prezzo piuttosto simile ad iPhone 16 Plus, sostituendo di fatto quest’ultimo all’interno della lineup futura. Chiaramente è bene precisare come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni da prendere con le pinze, dovendo essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia di Cupertino. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito direttamente da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.