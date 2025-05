I rumor riguardo i prossimi Apple Watch iniziano a farsi insistenti e possiamo iniziare a fare un primo punto su ciò che ci aspetta prossimamente. Sembra infatti che l’azienda di Cupertino stia preparando il lancio di ben tre nuovi modelli per rinfrescare l’intera line-up. Parliamo di Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 e Apple Watch SE 3: scopriamo insieme in anticipo come potrebbero essere.

Novità in arrivo per Apple Watch Series 11

Partiamo dal modello principale, il Series 11. Se vi aspettate una rivoluzione nel design, potreste rimanere un po’ delusi – ma non è detto che sia un male! Apple ha appena ridisegnato l’Apple Watch con il Series 10 nel settembre 2024, introducendo un profilo più sottile e un display più grande. Storicamente, l’azienda tende a mantenere lo stesso design per circa tre generazioni prima di introdurre cambiamenti radicali. Quindi, è probabile che il Series 11 mantenga la forma e le dimensioni generali del suo predecessore.

Tuttavia, questo non significa che non ci saranno differenze visibili. Apple ci ha abituati a rinfrescare la gamma con nuove opzioni di colore e, talvolta, nuovi materiali per la cassa. Chissà, magari vedremo quel blu cielo che sembra andare tanto di moda quest’anno? Ricordiamo anche che con il Series 10 c’è stato un cambiamento significativo: i modelli in acciaio inossidabile sono stati sostituiti da versioni in titanio lucido – un materiale precedentemente riservato a una versione opaca più costosa.

Ma le vere novità potrebbero nascondersi sotto la scocca. Si vocifera che Apple Watch Series 11 sarà il primo modello a integrare la connettività 5G. Ovviamente non aspettiamoci le stesse velocità dell’iPhone. Si tratterebbe di una versione specifica chiamata Redcap 5G, ottimizzata per dispositivi indossabili che hanno esigenze di banda inferiori. Questo segnerebbe anche un cambio di fornitore per i modem, passando da Intel (che fornisce i modem LTE fin dal Series 3 del 2017) a MediaTek.

Resta però un grande punto interrogativo: come farà Apple a ripristinare la funzione di misurazione dell’ossigeno nel sangue negli Stati Uniti? Come forse saprete, questa funzione è stata disabilitata sui nuovi modelli venduti negli USA dall’inizio dell’anno scorso a causa di una disputa sui brevetti con l’azienda Masimo. Vedremo se Apple troverà un accordo o utilizzerà nuovi sensori non soggetti a questi brevetti. Infine, ovviamente, il Series 11 arriverà con tutte le nuove funzionalità introdotte da watchOS 12, il cui lancio è previsto per l’autunno e che, secondo indiscrezioni, potrebbe presentare elementi ridisegnati in linea con le novità attese per iOS 19, entrambi di prossima presentazione alla WWDC di Giugno 2025.

Apple Watch Ultra 3: connettività potenziata

Passiamo ora al modello più robusto: Apple Watch Ultra. Qui le aspettative sono alte, soprattutto perché l’anno scorso Apple non ha rilasciato un vero e proprio Ultra 2 aggiornato nell’hardware, limitandosi ad aggiungere un’opzione in titanio nero alla linea esistente. Nonostante ciò, l’Ultra non è rimasto troppo indietro rispetto al Series 10, grazie alla sua batteria a lunga durata (il doppio rispetto ai modelli standard) e alla maggiore luminosità di picco del display.

Tuttavia, ci sono un paio di miglioramenti introdotti con il Series 10 che non sono arrivati sulla linea Ultra e che potremmo vedere sull’Ultra 3. Il primo riguarda la capacità del display always-on di aggiornare i secondi continuamente su alcuni quadranti, anche quando lo schermo è attenuato. Speriamo che watchOS 12 estenda questa funzione a più quadranti e che l’Ultra 3 la adotti. L’altra novità è la maggiore luminosità percepita ad angoli di visione più estremi. Anche se l’Ultra ha già un display molto luminoso e piatto (a differenza di quello curvo del Series), un miglioramento in questo senso sarebbe comunque benvenuto.

Come per il Series 11, è ragionevole aspettarsi che anche l’Apple Watch Ultra 3 adotti il nuovo modem 5G Redcap, portando anche la linea Ultra dalla connettività LTE a quella 5G. Ma la caratteristica veramente “Ultra” di questa terza generazione potrebbe essere un’altra: la connettività satellitare. Similmente a quanto visto sugli iPhone recenti, questa funzione permetterebbe di inviare messaggi di emergenza anche in assenza di copertura cellulare o Wi-Fi. Pensate a quanto potrebbe essere utile per chi pratica sport estremi all’aperto: se durante un’escursione o un’arrampicata ci si trova in difficoltà e l’iPhone si rompe o si perde, avere la connettività satellitare direttamente sull’orologio potrebbe fare la differenza.

Aggiornamenti per Apple Watch SE 3

Infine, diamo un’occhiata al modello più accessibile della gamma, l’Apple Watch SE. L’ultima revisione risale al 2022, con l’uscita dell’SE 2 insieme al Series 8. Tipicamente, l’SE eredita il design e alcune caratteristiche dei modelli flagship degli anni precedenti. Quest’anno, Apple sembra intenzionata a seguire la stessa formula.

Si prevede che l’Apple Watch SE 3 adotti dimensioni del display più generose, molto simili a quelle offerte dall’Apple Watch Series 8 (e dai modelli Series 7 e Series 9). Ora che il Series 11 avrà consolidato il display più grande introdotto con il Series 10, la strada è spianata perché l’SE 3 adotti le dimensioni dello schermo dell’era Series 7-9. Per il resto, non aspettatevi un’esplosione di funzionalità: l’SE rimarrà probabilmente più leggero sotto questo aspetto rispetto ai fratelli maggiori. Persino il passaggio dal LTE al 5G non è garantito per questo modello.

Appuntamento alla WWDC per scoprire intanto le novità software che arriveranno con watchOS 12.

In foto Apple Watch Series 10