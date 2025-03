Lo scorso anno Apple non ha presentato una nuova generazione di Apple Watch Ultra, limitandosi ad annunciare una speciale versione in titanio nero di quella già esistente.

Il tanto atteso Apple Watch Ultra 3, tuttavia, dovrebbe arrivare nel 2025 e tra le novità che dovrebbe portare con sé vi sarebbero anche alcuni importanti miglioramenti per quanto riguarda il comparto connettività.

Due novità che possiamo aspettarci da Apple Watch Ultra 3

Stando a quanto viene riportato da Bloomberg questa nuova generazione dello smartwatch del colosso di Cupertino dovrebbe essere la prima a poter fare affidamento sul supporto alla connettività 5G e a quella satellitare.

Per quanto riguarda la connettività satellitare, tale tecnologia nel mondo Apple ha fatto il suo esordio ufficiale con iPhone 14 e ha abilitato la funzionalità SOS Emergenze tramite satellite, consentendo agli utenti di puntare il melafonino nella giusta direzione fino a quando non si connette a un satellite per chiamare i servizi di emergenza nei casi in cui non sia disponibile alcuna rete cellulare o Wi-Fi.

L’anno scorso con iOS 18 Apple ha fatto un ulteriore passo in avanti, abilitando l’invio e la ricezione di SMS e iMessage via satellite quando non c’è copertura cellulare e una funzionalità di questo tipo su Apple Watch Ultra potrebbe rivelarsi molto utile.

Passando alla connettività 5G (dovrebbe essere una versione speciale, dedicata ai dispositivi IoT, un po’ meno veloce ma anche meno esigente in termini di energia), fino a questo momento gli Apple Watch possono contare sul 4G mentre su iPhone questa tecnologia è stata introdotta nel 2020, consentendo agli utenti di poter fare affidamento su velocità di trasferimento più elevate e latenza inferiore. Su uno smartwatch la connettività 5G potrebbe rivelarsi utile per usufruire della relativa copertura nei luoghi in cui non sono disponibili le reti 3G o 4G.

Apple Watch Ultra 3 dovrebbe essere lanciato a settembre.