Nell’estate dello scorso hanno iniziarono a circolare voci riguardanti un possibile Apple Watch SE con cassa in plastica, una scelta che avrebbe permesso all’azienda di Cupertino di ridurre ulteriormente i costi di produzione e rendere il dispositivo ancora più accessibile. Tuttavia, secondo un nuovo report di Bloomberg, sembra che questa ipotesi sia stata definitivamente scartata.

Probabilmente non vedremo mai un Apple Watch SE realizzato in plastica

Le fonti anonime della testata già menzionata riportano che Apple avrebbe effettivamente lavorato su un prototipo di Apple Watch SE con un case in plastica, con l’intento di posizionarlo in una fascia di prezzo più aggressiva rispetto all’attuale modello in alluminio; questo dispositivo sarebbe stato testato in diverse fasi dello sviluppo ma, alla fine, non avrebbe soddisfatto gli standard qualitativi dell’azienda.

Non è la prima volta che Apple esplora soluzioni più economiche per i suoi dispositivi, basti pensare all’iPhone 5c, lanciato nel 2013 con una scocca in policarbonato per ridurre i costi senza compromettere troppo l’esperienza utente. Tuttavia, sembra che in questo caso l’idea di un Apple Watch SE in plastica non abbia superato la fase di test.

Secondo quanto riferito, il motivo principale dell’abbandono del progetto sarebbe legato alla percezione del prodotto: Apple punta da sempre a una qualità costruttiva elevata e a un’immagine premium, e un Apple Watch SE in plastica avrebbe potuto compromettere questa filosofia; inoltre, i test interni avrebbero evidenziato problemi di durabilità e resistenza, aspetti fondamentali per un dispositivo indossabile destinato a essere utilizzato quotidianamente.

In aggiunta, la differenza di costo tra una scocca in plastica e una in alluminio potrebbe non essere stata sufficiente a giustificare il cambiamento, considerando che il modello attuale già offre un buon rapporto qualità-prezzo.

Se da un lato Apple ha deciso di non puntare su una versione in plastica, dall’altro ci si aspetta comunque un aggiornamento della linea SE nei prossimi mesi; l’attuale Apple Watch SE è stato lanciato nel 2022 e un nuovo modello potrebbe arrivare nel prossimo futuro, probabilmente con miglioramenti hardware e un design aggiornato.

Sarà necessario attendere ancora un po’ per scoprire quali novità Apple ha in serbo per la gamma SE, al momento però, appare ormai certo che un Apple Watch SE con cassa in plastica non vedrà mai la luce.