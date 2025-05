Tra le tantissime offerte NO IVA di MediaWorld ne spicca una da non perdere se state cercando un nuovo smartwatch che combini resistenza, autonomia e funzionalità. Nella lunga lista di sconti troviamo infatti Amazfit T-Rex 3 a un prezzo davvero super, abbondantemente più basso rispetto al minimo storico Amazon che vi abbiamo segnalato non molto tempo fa: vediamo come approfittarne subito.

Prezzo da non perdere per Amazfit T-Rex 3 col NO IVA MediaWorld

Oltre che su Amazfit Active 2 e Amazfit Balance, MediaWorld propone un super sconto anche per Amazfit T-Rex 3, in tutte le tre colorazioni (compresa l’ultima arrivata). Parliamo di uno smartwatch (o sportwatch, se preferite) pensato soprattutto per le avventure all’aria aperta: combina una resistenza di livello militare, le funzioni di navigazione e una durata della batteria decisamente sopra la media. Integra lunetta e pulsanti in acciaio inossidabile 316L, un corpo resistente al calore di 70°C e al freddo di -30°C con impermeabilità fino a 100 metri; può anche essere utilizzato per le immersioni fino a 45 metri di profondità.

Mette a disposizione uno schermo AMOLED da 1,5 pollici a risoluzione 480 x 480 con luminosità fino a 2000 nit, una generosa batteria da 700 mAh con autonomia fino a 27 giorni (o fino a 114 ore in modalità GPS) e connettività GPS e Bluetooth 5.3 per il monitoraggio dell’attività e il collegamento allo smartphone (tramite l’app Zepp).

Il sistema operativo è Zepp OS: offre mappe globali gratuite, possibilità di associare fino a otto carte per i pagamenti in mobilità tramite NFC e il supporto a più di 170 modalità sportive e piani di allenamento, tra cui spiccano la modalità Hyrox Race, l’apnea, l’ultramaratona e la modalità Strenght Training. Proprio in questi giorni sta accogliendo in Italia un nuovo aggiornamento che porta con sé alcune novità per mappe, notifiche e allenamenti.

Amazfit T-Rex 3 ha esordito al prezzo consigliato di 299,90 euro, ma grazie alla promozione NO IVA di MediaWorld potete portarlo a casa con uno sconto di quasi 100 euro. Lo smartwatch viene infatti proposto a partire da 247,99 euro, ma aggiungendo lo sconto del 18,04% (grazie allo scorporo dell’IVA) potete scendere fino a 203,25 euro. La proposta riguarda tutte le colorazioni, ossia Onyx Black, Lava e Grey, anche se per le ultime due si sale di qualche centesimo (204,07 euro).

L’offerta è valida solo fino al 25 maggio 2025, salvo esaurimento scorte, ma solo se siete in possesso di una carta MediaWorld Club: in caso contrario, potete sottoscriverla gratuitamente sul momento. Per indecisioni potete consultare la nostra recensione.

Se preferite Amazfit T-Rex Ultra, sappiate che anche quest’ultimo risulta in offerta da MediaWorld grazie all’iniziativa NO IVA. Potete acquistarlo a 243,41 euro invece di 469,99 euro nella colorazione Abyss Black.