MediaWorld ripropone quest’oggi una delle sue offerte più popolari: ritorna la promozione NO IVA sulla migliore tecnologia, valida per i possessori di carta MediaWorld Club solo dal 23 al 25 maggio 2025. Lo sconto è attivo online e nei negozi su quasi tutti i prodotti disponibili, con qualche eccezione. Andiamo a scoprire più nel dettaglio come funziona l’iniziativa e come approfittarne.

MediaWorld lancia una nuova promozione NO IVA sulla migliore tecnologia

La promozione NO IVA sulla migliore tecnologia è valida da oggi, proseguirà solo fino a domenica e funziona in modo simile alle altre volte: prevede infatti uno scorporo dell’IVA su quasi l’intero catalogo di prodotti, che corrisponde a uno sconto del 18,04% rispetto al prezzo proposto sul sito (oppure in negozio). Per approfittarne è necessario disporre della carta MediaWorld Club associata al profilo, ma eventualmente potete sottoscriverla sul momento in modo gratuito.

Come anticipato, l’iniziativa è valida su tantissimi prodotti, ma non su tutti: sul sito vengono specificate le eccezioni, che riguardano i prodotti già presenti in alcuni volantini (Un mondo di accessori tech, Il clima che cercavi, Accessori per prestazioni al top, Xiaomi Week, Eco Tech, Dreame Days), ma anche le console da gaming, i visori, i droni, i prodotti a marchio Apple, Dreame, Roborock, Miele, Ecovacs, Dyson, Ray-Ban Meta, Starlink, i prodotti SMEG linea Premium e Fab, gli accessori telefonia, PC, TV, console, carte Pokémon, accessori vari, i prodotti ricondizionati, i prodotti del marketplace (cioè quelli non venduti direttamente da MediaWorld), gli abbonamenti, le prevendite, le prenotazioni, buoni, ricariche, carte regalo e servizi MediaWorld. Sono infine esclusi tutti i modelli di Samsung Galaxy S25 Edge, attualmente in promozione di lancio.

Ora che abbiamo chiarito questi punti, andiamo a scoprire alcuni esempi su come sfruttare per bene la promozione NO IVA di MediaWorld, tra smartwatch, cuffie wireless, PC, monitor, smart TV, videogiochi e non solo. Ecco alcune delle offerte più interessanti sulla tecnologia, suddivise per categoria.

Offerte smartwatch

Offerte cuffie wireless

Offerte PC e informatica

Offerte TV

Altre offerte

Queste erano dunque alcune delle offerte sfruttabili da MediaWorld in questi giorni di NO IVA. Se volete consultare la lista completa di prodotti compatibili con l’iniziativa, potete seguire il link qui in basso. Ricordate che avete tempo solo fino al 25 maggio 2025 per approfittarne.