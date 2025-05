Se siete alla ricerca di uno smartwatch dall’ottimo rapporto qualità/prezzo per tenere monitorati i vostri parametri vitali durante gli allenamenti, MediaWorld ha preparato delle offerte imperdibili su due modelli Amazfit di grande qualità. Grazie alla promozione NO IVA (in corso dal 23 al 25 maggio 2025) e alla carta MediaWorld Club, potrete infatti beneficiare di uno sconto del 18,04% direttamente a carrello su entrambi i dispositivi.

Come funziona la promozione MediaWorld

Per usufruire di questa vantaggiosa offerta è sufficiente richiedere gratuitamente la carta MediaWorld Club attraverso pochi e semplici passaggi previa la registrazione di un account sul sito. Una volta ottenuta la carta, lo sconto del 18,04% verrà applicato automaticamente al carrello, permettendovi di acquistare questi due eccellenti smartwatch a prezzi davvero competitivi.

Amazfit Active 2: il compagno ideale per il fitness

Amazfit Active 2 è disponibile su MediaWorld a soli 77,85 euro invece di 99,99 euro, rappresentando un’occasione perfetta per chi cerca uno smartwatch completo e versatile.

Il dispositivo si presenta con una cassa da 44 millimetri nella colorazione nera, che racchiude un display AMOLED da 1,32 pollici perfettamente leggibile anche sotto la luce diretta del sole. Lo smartwatch risulta essere il compagno ideale per tutti gli appassionati di fitness grazie alla presenza di oltre 160 modalità sportive, tra cui corsa, padel, yoga, strength training e molte altre ancora.

La resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità consente di utilizzarlo senza problemi anche durante il nuoto in piscina o al mare. L’autonomia è davvero impressionante, con una durata massima dichiarata di 10 giorni in caso di utilizzo tipico.

Tra le funzionalità più interessanti troviamo l’integrazione con l’app Zepp, che raccoglie tutti i dati sulla salute e le attività di allenamento per consultarli comodamente dal proprio smartphone. La funzionalità Zepp Flow permette inoltre di utilizzare i comandi vocali per inviare risposte ai messaggi testuali e molto altro. Il dispositivo include anche un pacchetto mappe scaricabile gratuitamente, con indicazioni di svolta direttamente sullo schermo durante le attività all’aperto. Il dispositivo è compatibile sia con smartphone Android che iOS, garantendo massima versatilità.



Amazfit Balance: tecnologia avanzata al polso con tanto di NFC per i pagamenti

Per chi desidera qualcosa di più avanzato, Amazfit Balance è disponibile a 129,49 euro invece di 157,99 euro, offrendo caratteristiche premium a un prezzo accessibile.

Il dispositivo presenta una cassa da 46 millimetri con un display AMOLED da 1,5 pollici e risoluzione 480 x 480 pixel, garantendo una visualizzazione cristallina di tutte le notifiche e informazioni. L’autonomia è ancora più impressionante, con 14 giorni di durata totale utilizzando la modalità a risparmio energetico.

Una delle caratteristiche più innovative è l’integrazione dei controlli vocali potenziati dalla tecnologia GPT-4o di OpenAI, che permette di modificare le impostazioni dell’orologio, impostare sveglie e promemoria, e rispondere ai messaggi vocali in modo naturale e intuitivo.

I sensori avanzati monitorano costantemente frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno, livelli di stress e qualità del sonno, fornendo un quadro completo del proprio stato di salute. Con più di 150 modalità sportive disponibili, lo smartwatch si adatta a qualsiasi tipo di allenamento e attività fisica.

Il supporto per i pagamenti NFC attraverso Zepp Pay consente di collegare fino a otto carte di credito o debito per effettuare pagamenti immediati presso la maggior parte degli esercizi commerciali. Il dispositivo è compatibile sia con smartphone Android che iOS, garantendo massima versatilità.

Un’occasione da non perdere

Entrambi gli smartwatch rappresentano un’ottima opportunità per chi desidera entrare nel mondo degli indossabili intelligenti o aggiornare il proprio dispositivo attuale. La combinazione tra le caratteristiche avanzate di questi modelli Amazfit e lo sconto del 18,04% offerto da MediaWorld con la carta Club rende queste offerte particolarmente vantaggiose.