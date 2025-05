Nuovo aggiornamento in distribuzione in Italia per Amazfit T-Rex 3: lo smartwatch sta accogliendo in queste ore la versione 3.7.5.1 con diverse novità. Andiamo a scoprire tutti i cambiamenti in arrivo sui polsi dei possessori.

Novità aggiornamento Amazfit T-Rex 3

Amazfit T-Rex 3 è uno degli smartwatch più recenti del produttore ed è un modello votato soprattutto alla resistenza. In queste ore sta accogliendo un nuovo aggiornamento software, in distribuzione via OTA anche in Italia: si tratta della versione 3.7.5.1, che richiede un download di 15 MB e che porta con sé cambiamenti e miglioramenti per le mappe, per le notifiche e per il monitoraggio dell’attività fisica.

Più precisamente, queste sono le novità citate dal changelog diffuso da Amazfit:

aggiunte informazioni sull’altezza delle cime delle montagne alla pagina del percorso e all’ app Mappa durante gli allenamenti;

sull’altezza delle cime delle alla pagina del percorso e all’ durante gli allenamenti; ora è possibile visualizzare le variazioni di profondità durante l’allenamento in Outdoor Freediving, Indoor Freediving e Spearfishing;

durante l’allenamento in Outdoor Freediving, Indoor Freediving e Spearfishing; ottimizzata la funzione “ Riprendi più tardi “, così da risparmiare energia durante gli allenamenti;

“, così da risparmiare energia durante gli allenamenti; ottimizzato l’ algoritmo della frequenza cardiaca del nuoto per migliorare la precisione della misurazione;

della del nuoto per migliorare la precisione della misurazione; l’app Mappa supporta ora la regolazione dello stile della mappa e della prospettiva di navigazione;

della mappa e della di navigazione; ottimizzata la visualizzazione della pagina Stato dell’allenamento;

aggiunto il supporto alla visualizzazione dei punti di stato nello stato Always-On Display;

ora il Centro notifiche supporta la visualizzazione dei messaggi CAPTCHA ricevuti sullo smartphone;

ricevuti sullo smartphone; aggiunto il supporto per la rotazione del polso per espandere i dettagli del messaggio (da attivare nelle impostazioni).

Come aggiornare Amazfit T-Rex 3

Per verificare l’arrivo del suddetto aggiornamento potete utilizzare lo smartphone a cui è accoppiato il vostro Amazfit T-Rex 3, sfruttando l’applicazione Zepp. Non dovete fare altro che aprire l’app, accedere alla scheda profilo, selezionare lo smartwatch in questione, scorrere in basso ed effettuare un tap su “Aggiornamento di sistema“: il download e l’installazione partiranno con una semplice conferma.