A circa cinque mesi dalla presentazione, oltre al nuovo Active 2, nella giornata di oggi Amazfit ha lanciato sul mercato italiano anche la variante Haze Grey di Amazfit T-Rex 3. Si tratta semplicemente di una nuova colorazione di quest’ultimo sportwatch del produttore cinese, variante che è possibile acquistare scontata in coppia con le cuffiette wireless sportive Amazfit Up.

La nuova variante di Amazfit T-Rex 3, in offerta con le cuffie Amazfit Up

Alle classiche colorazioni Onyx e Lava di Amazfit T-Rex 3 si aggiunge così Haze Grey, variante che si distingue dalle altre per il colore più chiaro della cassa e dei pulsanti, in argento, e per un cinturino quasi in tinta, di colore grigio chiaro.

Colori a parte, non cambia nient’altro di uno dei più chiacchierati smartwatch sportivi degli ultimi mesi, uno dei più interessanti per rapporto fra qualità e prezzo perché uno dei meno costosi orologi che rientrano a pieno titolo nella sottospecie degli sportwatch. Per maggiori informazioni (e impressioni) vi lasciamo alla nostra recensione di Amazfit T-Rex 3, e lo stesso discorso vale per le cuffie accennate, le Amazfit Up, degli auricolari wireless sportivi che abbiamo provato a fine dicembre, facenti parte dell’offerta bundle anticipata.

Da oggi, martedì 18, e per tutto il mese di febbraio (salvo esaurimenti delle scorte) è infatti possibile comprare Amazfit T-Rex 3 nella variante Haze Grey a 299,90 euro, prezzo di listino ma che in questo caso comprende anche le cuffie Amazfit Up (costano 59,90 euro di listino). A seguire il link per approfittare dell’offerta, disponibile sia su Amazon che sul sito web ufficiale del produttore.

Questa è la procedura prevista per riscattare il regalo su Amazon: