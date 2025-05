Se state cercando un nuovo smartwatch per le vostre avventure outdoor e non volete spendere cifre enormi, potete continuare con la lettura: su Amazon è infatti disponibile Amazfit T-Rex 3 in offerta al minimo storico per il sito, in tutte le colorazioni. Vediamo come approfittarne subito.

Amazfit T-Rex 3 in offerta al minimo storico su Amazon

Proprio in questi giorni Amazfit T-Rex 3 sta ricevendo in Italia un nuovo aggiornamento che va a introdurre alcune novità per le mappe, le notifiche e gli allenamenti. Lo smartwatch è stato lanciato lo scorso settembre, ma qualche mese fa ha accolto una nuova colorazione.

Parliamo di un modello robusto pensato soprattutto per l’avventura: combina una resistenza di livello militare, funzioni di navigazione e una durata della batteria decisamente sopra la media. Integra lunetta e pulsanti in acciaio inossidabile 316L, un corpo resistente al calore di 70°C e al freddo di -30°C con impermeabilità fino a 100 metri; può anche essere utilizzato per le immersioni fino a 45 metri di profondità.

Mette a disposizione uno schermo AMOLED da 1,5 pollici a risoluzione 480 x 480 con luminosità fino a 2000 nit, una generosa batteria da 700 mAh con autonomia fino a 27 giorni (o fino a 114 ore in modalità GPS) e connettività GPS e Bluetooth 5.3 per il monitoraggio dell’attività e il collegamento allo smartphone (tramite l’app Zepp).

Il sistema operativo è Zepp OS: offre mappe globali gratuite, possibilità di associare fino a otto carte per i pagamenti in mobilità tramite NFC e il supporto a più di 170 modalità sportive e piani di allenamento, tra cui spiccano la modalità Hyrox Race, l’apnea, l’ultramaratona e la modalità Strenght Training.

Amazfit T-Rex 3 è stato lanciato al prezzo consigliato di 299,90 euro, ma in queste ore potete acquistarlo su Amazon al minimo storico per il sito: si parte da 247,99 euro per la colorazione Onyx, ma basta poco più di un euro per optare per le versioni Lava e Haze Grey. Lo smartwatch viene proposto con spedizione gratuita e con consegna in un giorno se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile. Eventualmente c’è pure la possibilità di rateizzare l’acquisto, senza interessi.

Se siete interessati, potete seguire uno dei link qui in basso. Per indecisioni potete prima consultare la nostra recensione.