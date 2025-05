Dopo oltre un decennio di servizio, Netflix ha ufficialmente annunciato che interromperà il supporto per alcuni dispositivi Fire TV di prima generazione a partire dal 3 giugno 2025; la comunicazione è stata inviata direttamente via email agli utenti interessati, confermando una decisione che segna la fine di un’epoca per i dispositivi di streaming di Amazon più datati.

Ecco i dispositivi Fire TV che perderanno l’accesso a Netflix

I modelli coinvolti nel taglio di supporto annunciato da Netflix sono tutti quelli della prima generazione, lanciati tra il 2014 e il 2016, ovvero:

Amazon Fire TV (2014)

Fire TV Stick (2014)

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (2016)

A partire dal 3 giugno prossimo venturo dunque, questi dispositivi non saranno più compatibili con l’app della celebre piattaforma di streaming, rendendo impossibile accedere ai contenuti disponibili.

Sebbene Netflix non abbia fornito una spiegazione tecnica dettagliata, le motivazioni alla base della decisione appaiono piuttosto chiare: i dispositivi in questione non supportano i codec audio e video più moderni, come l’AV1, sempre più diffuso soprattutto tra gli utenti abbonati al piano Premium, che beneficia di una qualità dell’immagine superiore a parità di banda.

La mancanza di compatibilità con i nuovi standard di compressione è ormai un limite insormontabile per hardware così datato, che non riceve aggiornamenti significativi ormai da anni.

Gli utenti che possiedono uno dei dispositivi sopra citati dovranno, di fatto, acquistare un nuovo dispositivo per la fruizione dei contenuti in streaming tramite la piattaforma se desiderano continuare ad utilizzare Netflix; la buona notizia è che Amazon applica regolarmente sconti alle sue Fire TV Stick di ultima generazione, circostanza che rende l’upgrade ad un nuovo modello meno esoso dal punto di vista economico.

Se da un lato è sempre spiacevole vedere un servizio del calibro di Netflix cessare il supporto per determinati dispositivi, dall’altro è importante considerare come l’evoluzione tecnologica richieda costanti aggiornamenti sia lato software che hardware. I codec di nuova generazione infatti consentono non solo una migliore resa visiva e sonora, ma anche un minor consumo di banda, aspetto fondamentale in un’epoca in cui lo streaming rappresenta il principale veicolo di intrattenimento globale.

In conclusione, se siete tra gli utenti ancora in possesso di una Fire TV Stick del 2014 o 2016, a partire dal 3 giugno non potrete più utilizzare Netflix; per continuare ad usufruire della piattaforma, restando fedeli all’ecosistema Amazon, potete dare un’occhiata ai link qui sotto e scegliere il nuovo dispositivo che fa per voi.

Acquista Amazon Fire TV Stick HD

Acquista Amazon Fire TV Stick 4K Max