Netflix ha appena reso nota una notizia che farà la gioia di milioni di giocatori in tutto il mondo: è ufficiale, una serie animata basata sui leggendari franchise di Supercell è attualmente in fase di pre-produzione. Una notizia che arriva direttamente dall’azienda e che promette di portare tutta l’azione e l’umorismo dei celebri giochi mobile sui nostri schermi.

La serie animata attingerà a piene mani dagli amati mondi di Clash of Clans e Clash Royale, due titoli che dal loro lancio su iOS e Android nel 2012 hanno accumulato la cifra sbalorditiva di quattro miliardi di download e ben 180 miliardi di ore di gioco da parte degli appassionati. Un successo planetario che ora si appresta a compiere un ulteriore passo in avanti, espandendosi nell’universo dell’intrattenimento in streaming.

Una trama “epica” e un team creativo d’eccezione

Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova avventura? La serie seguirà le peripezie di un Barbaro determinato ma decisamente sopra le righe, che si troverà a dover radunare una banda di personaggi strampalati per difendere il proprio villaggio e districarsi nelle politiche comicamente assurde della guerra. Insomma, gli ingredienti per risate e azione sembrano esserci tutti.

Al timone del progetto, in qualità di produttore creativo, troviamo una vecchia conoscenza per i fan del franchise, ossia Fletcher Moules. Si tratta del regista che ha già diretto i video animati originali di Clash of Clans, diventati virali e amatissimi dalla community. Una garanzia, quindi, per quanto riguarda la fedeltà allo spirito del gioco.

Ad affiancarlo ci sarà lo sceneggiatore Ron Weiner, un nome di peso con un curriculum che vanta serie del calibro di Silicon Valley, 30 Rock, Futurama e Arrested Development. L’animazione sarà invece curata dallo studio canadese ICON Creative Studio, con sede a Vancouver.

John Derderian, Vice President of Animation Series di Netflix, ha commentato con entusiasmo la notizia:

Clash è un fenomeno di gioco globale da oltre un decennio – pieno di umorismo, azione e personaggi indimenticabili, perfetti per un adattamento in serie animata. Lavorando con l’incredibile team di Supercell, Fletcher Moules e Ron Weiner, stiamo portando tutto il divertimento, il caos e lo spirito del mondo di Clash alla vita in un modo completamente nuovo. Non vediamo l’ora che i fan – vecchi e nuovi – sperimentino questa baraonda.

Anche da Supercell, la casa di sviluppo finlandese con sede a Helsinki (e uffici a San Francisco, Londra, Seoul e Shanghai, che dal 2010 ha lanciato titoli come Hay Day, Boom Beach, Brawl Stars, Squad Busters e mo.co), traspare grande soddisfazione. Curtis Lelash, a capo della divisione film e TV di Supercell, ha dichiarato quanto segue:

Siamo entusiasti di lavorare con Netflix e questo team creativo per dare vita al mondo di CLASH. Pensate a battaglie epiche, baffi da Barbaro immacolati e quel tipo di umorismo che i nostri giocatori conoscono e amano. Ci chiedevano una serie su Clash da sempre, e siamo oltremodo eccitati di poter finalmente dire: sta succedendo!

Notizie su casting e data di uscita verranno comunicate prossimamente

Il progetto Clash sembra essere in ottime mani. Netflix ha già dimostrato di essere una piattaforma ideale per serie animate di successo, inclusi titoli acclamati come Arcane, Devil May Cry, Blue Eye Samurai, Jurassic World: Camp Cretaceous e Sonic Prime. E l’impegno continua tuttora, con titoli attesi nel prossimo futuro come Stranger Things: Tales From ’85.

Al momento, bocche cucite per quanto riguarda il casting e una possibile data di uscita della serie animata di Clash of Clans. Netflix, però, invita tutti gli appassionati a tenere d’occhio la pagina ufficiale di Tudum per non perdersi i futuri aggiornamenti. E chissà, magari qualche “chicca” o un primo assaggio potrebbero arrivare in occasione del Netflix Tudum 2025.

L’attesissimo evento globale per i fan della piattaforma è infatti confermato e si terrà il 1° giugno 2025, in diretta streaming direttamente dal Kia Forum di Los Angeles. Una notte che si preannuncia ricca di novità (e non solo), con anteprime esclusive, ospiti internazionali pronti a svelare dettagli inediti e persino una performance speciale di Lady Gaga. Un appuntamento da segnare sul calendario, perché le sorprese dedicate alle storie più iconiche di Netflix, e forse anche al mondo di Clash, potrebbero non mancare.