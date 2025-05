In occasione di Upfront, l’evento annuale organizzato da Netflix per presentare agli inserzionisti le novità della piattaforma, sono state annunciate diverse innovazioni che andranno a rivoluzionare il modo in cui la pubblicità sarà presente su Netflix. Si tratta di una serie di novità importanti sia per gli inserzionisti che per gli utenti finali, con l’obiettivo di offrire strumenti più innovativi, misurazioni migliori e formati più creativi. Così si è espressa Amy Reinhard, Presidente della divisione pubblicitaria della celebre piattaforma di streaming, presentando la nuova Netflix Ads Suite.

Come cambia la pubblicità su Netflix con Ads Suite

I risultati positivi del primo trimestre dell’anno confermano la crescita di Netflix. Un andamento positivo confermato anche dall’attenzione che gli abbonati riservano ai contenuti pubblicitari. Forte di questi numeri, Netflix ha ora deciso di rendere disponibile entro giugno la sua piattaforma pubblicitaria Ads Suite. Già attiva negli Stati Uniti e in Canada, Netflix Ads Suite inizierà a essere disponibile nei Paesi EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) a partire dalla prossima settimana.

Netflix Ads Suite è una piattaforma che offre agli inserzionisti diversi strumenti per progettare le loro campagne pubblicitarie. Tra le novità appena presentate c’è quella che consente di creare un nuovo formato pubblicitario perfettamente integrato con il contenuto che l’utente sta guardando (film, serie TV, documentari, ecc.). Sono quattro le principali caratteristiche e aree della nuova Netflix Ads Suite. La prima riguarda le capacità avanzate di utilizzo dei dati della piattaforma. Gli inserzionisti potranno infatti utilizzare i propri dati per migliorare il targeting pubblicitario.

Tra le novità introdotte da Netflix c’è la possibilità per gli inserzionisti di incrociare i propri dati con quelli della piattaforma di streaming, così da comprendere meglio i comportamenti degli utenti e promuovere contenuti più mirati. Oltre a consentire l’utilizzo di dati provenienti da partner esterni, Netflix collabora direttamente con gli inserzionisti per lavorare sulla pianificazione e la misurazione dei risultati delle campagne pubblicitarie. Da questo punto di vista con Netflix Ads Suite è ora possibile segmentare più di 100 interessi in oltre 17 categorie, incluse quelle legate alle diverse fasi della vita.

La seconda caratteristica è quella orientata a facilitare l’esperienza di acquisto degli spazi pubblicitari. A questo scopo Netflix offrirà più modalità e tipologie di accordi utilizzando anche sistemi automatizzati, così da offrire agli inserzionisti formule più adatte alle loro esigenze.

Inoltre, Netflix sta sviluppando nuovi strumenti proprietari per misurare l’efficacia delle campagne. Il primo di questi è basato su un sistema di “brand lift” con il quale collegare il comportamento degli utenti davanti allo schermo con la percezione del marchio. In questo modo gli inserzionisti potranno capire se e quanto la loro pubblicità su Netflix ha influenzato la reputazione o l’immagine del brand.

Infine, la novità più interessante per gli utenti finali: l’introduzione di nuovi formati pubblicitari e interattivi. Questa novità, resa possibile dall’intelligenza artificiale, porterà gli inserzionisti a integrare gli spot pubblicitari direttamente nel contesto visivo e narrativo dei contenuti che l’utente sta visualizzando.

Si tratta, per molti aspetti, di un passaggio chiave per il futuro della pubblicità su Netflix. In questo modo, infatti, si cerca di rendere la pubblicità più rilevante e coinvolgente, ma in maniera più naturale. Tra le soluzioni previste ci sono gli elementi grafici sovrapposti al video, le call to action e i pulsanti dedicati per interagire con il proprio smartphone o tablet. I primi esempi che gli utenti con un abbonamento con pubblicità troveranno saranno i formati “midroll” e “pause”, ovvero dei contenuti pubblicitari personalizzabili in tempo reale e inseriti durante la pausa o nel mezzo della visione.