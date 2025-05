Netflix ha più che raddoppiato il numero di persone che guardano il suo piano con pubblicità nell’ultimo anno e nelle scorse ore, in occasione di un evento dedicato agli inserzionisti, ha messo in evidenza quanto importante sia tale soluzione per il colosso dello streaming.

A dire di Netflix, il piano che prevede la visualizzazione degli annunci pubblicitari ha raggiunto quota 94 milioni di utenti in tutto il mondo e per rendersi conto di quanto velocemente stia crescendo basti pensare che nel maggio del 2024 gli utenti erano “soltanto” 40 milioni mentre a novembre erano arrivati a 70 milioni.

Netflix e i risultati del suo piano con annunci pubblicitari

Lanciato nel 2022, l’abbonamento con pubblicità di Netflix è andato divenendo sempre più popolare, a conferma del fatto che sono in tanti ad essere disposti ad accettare qualche interruzione durante la visione dei contenuti pur di risparmiare sul costo del canone mensile.

E man man che il colosso dello streaming acquisisce maggiore dimestichezza con gli annunci pubblicitari, si prepara a lanciare altri formati: entro la fine del 2026 dovrebbero essere introdotti per tutti gli utenti gli annunci visualizzati quando la riproduzione viene messa in pausa e quelli interattivi, che compaiono durante il contenuto che si sta guardando.

Netflix non fornisce più ogni mese i dettagli relativi al numero complessivo di abbonati al servizio e l’ultima informazione ufficiale risale a gennaio, quando avevano superato quota 300 milioni.

Grande soddisfazione per i risultati raggiunti è stata espressa da Amy Reinhard, presidente della pubblicità di Netflix, che ci ha tenuto a precisare che il servizio di streaming può contare sul “pubblico più coinvolto in assoluto”, con gli abbonati al piano supportato da pubblicità che trascorrono sulla piattaforma in media ben 41 ore al mese.

In sostanza, nel futuro del colosso dello streaming la pubblicità avrà sempre più importanza.