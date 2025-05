Una fine di maggio molto movimentata e ricca di novità per Acer che, nella cornice degli annunci del Computex ha annunciato un importante aggiornamento del proprio catalogo schede grafiche con tre nuovi modelli, Acer Nitro Intel Arc B580 con GPU Intel Battlemage e, non meno interessanti, due varianti della Radeon RX 9060 XT OC di AMD.

Puntando quindi alla fascia media e medio-bassa del segmento consumer gaming, le nuove schede grafiche Acer sono delle custom pensate per offrire il giusto equilibrio tra prestazioni e costi. Anche l’affidabilità e la solidità sono importanti, non a caso i nuovi modelli utilizzano un nuovo back-plate in alluminio che conferisce ulteriore stabilità alla scheda.

Non solo hardware per Acer che, allo stesso tempo vuole supportare i gamer anche dal punto di vista software con Acer Intelligence Space – un hub centralizzato per funzionalità di intelligenza artificiale – abbinato al sistema di mira adattivo Acer Game Assistance e Acer ProCam per il riconoscimento e la registrazione automatica dei momenti salienti di gioco.

Schede grafiche Acer Nitro Intel Arc

Acer Nitro Intel Arc B580 OC da 12 GB è ora disponibile in elegante versione bianca, come alternativa al modello nero lanciato sul mercato all’inizio di quest’anno. Con una frequenza di clock fino a 2.740 MHz, permette di giocare benissimo a 1080P e avventurarsi a 1440P con un occhio ai dettagli. La microarchitettura Intel Xe2 con supporto Direct X12 Ultimate integrato offre capacità di ray tracing, mesh shader, variable rate shading e sampler feedback per migliorare il gameplay con illuminazione, ombre e riflessi in tempo reale.

A bordo è ovviamente presente la tecnologia Intel XeSS Frame Generation (XeSS-FG), fondamentale per incrementare il frame-rate, mentre la tecnologia Intel Xe Low Latency (XeLL) riduce il ritardo di input dalla tastiera e dal mouse al display per prestazioni fluide.

Acer Nitro Intel Arc B580 OC vanta un design curato e compatto, questo anche grazie al particolare sistema di raffreddamento FrostBlade, con pale texturizzate e doppio cuscinetto a sfera che ottimizzano il flusso d’aria senza inficiare sulla rumorosità.

Essendo una GPU Intel Arc, la nuova Acer Nitro offre un toolkit molto versatile per la creazione di contenuti, accelerando editing, caricamento e transcodifica video grazie all’Xe Media Engine con Dual Media Transcoder. Inoltre, sfruttando i motori AI XMX in ogni Xe-core, l’app AI Playground introduce innovative funzionalità di creazione, editing e chat AI per immagini e video.

Schede grafiche Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC

Per chi punta a qualcosa di più potente, rimanendo nel catalogo Acer Nitro, l’azienda offre offre altre due nuove opzioni basati sulla recentissima AMD Radeon RX 9060 XT con architettura GPU RDNA 4. La serie Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC prevede due modelli, da 16 GB e 8 GB, entrambi capaci di raggiungere una frequenza Boost di 3.320 MHz e un game clock di 2.780 MHz.

Grazie ai nuovi RT Accelerator di RDNA 4, le prestazioni in ray-tracing aumentano sensibilmente (vedi Radeon RX 7600 XT) rispetto alla precedente generazione, aiutandovi ovviamente con le più recenti tecnologie AMD, vedi FSR 4, AMD HYPR-RX, AMD Radiance Display Engine e tutte le funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale.

Specifiche tecniche delle nuove schede grafiche Acer

Acer Nitro Intel Arc B580 OC 12GB

Modello AN-B580-OCA

Grafica Intel Arc B580, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, 20 Xe-cores

Interfaccia PCIe 4.0 x 8

Alimentazione PCIe 8-pin

Memoria 12 GB GDDR6

Velocità memoria 19 Gbps

Interfaccia memoria 192 bit

Larghezza di banda memoria 456 GB/s

Frequenza GPU 2.740 MHz

Dissipatore FrostBlade a doppia ventola

Output HDMI 2.1, 3x DisplayPort 2.1

Total Board Power 205 W

Dimensioni 268 x 113 x 40 mm

Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 16 GB

Modello AN-RX9060XT-16G-OCC

Graphica AMD Radeon RX 9060, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, 20 CU

Interfaccia PCIe 5.0 x 16

Alimentazione PCIe 8-pin

Memoria 16 GB GDDR6

Velocità memoria 20 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 230 GB/s

Frequenza Gaming GPU 2.780 MHz

Frequenza Boost GPU 3.320 MHz

Dissipatore Dual Axial a doppia ventola

Output HDMI 2.1a, 2x DisplayPort 2.1

Total Board Power 182 W

Dimensioni 269 x 119 x 444 mm

Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8 GB

Modello AN-RX9060XT-8G-OCC

Graphica AMD Radeon RX 9060, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6, 20 CU

Interfaccia PCIe 5.0 x 16

Alimentazione PCIe 8-pin

Memoria 8 GB GDDR6

Velocità memoria 20 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 230 GB/s

Frequenza Gaming GPU 2.780 MHz

Frequenza Boost GPU 3.320 MHz

Dissipatore Dual Axial a doppia ventola

Output HDMI 2.1a, 2x DisplayPort 2.1

Total Board Power 182 W

Dimensioni 269 x 119 x 444 mm

Disponibilità e prezzi delle schede grafiche Acer Nitro AMD e Intel