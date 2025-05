Il Computex di Acer, o meglio l’anteprima di quello che vedremo a partire da domani, prosegue con tante novità rivolte al mondo notebook, ovvero uno dei mercati dove l’azienda è più attiva e per questo con interessanti nuovi prodotti di ultima generazione. Il produttore ha presentato diversi PC portatili, dai notebook AI Aspire AI, passando per la serie Acer Swift dove spiccano sicuramente i modelli serie X, equipaggiati con le più recenti GPU NVIDIA GeForce RTX 50 e stupendi display OLED.

Cercheremo di essere più concreti del solito, soprattutto perché i notebook annunciati da Acer sono davvero tanti e rischieremmo di andare facilmente fuori seminato. Una volta annunciati, cercheremo di approfondire sulle varie proposte, anche con recensioni dedicate e test sul campo.

Acer Aspire AI: l’Intelligenza Artificiale è protagonista anche sui notebook

Acer amplia la serie di laptop Aspire AI con sei nuovi PC Copilot+, dispositivi tra i più venduti nel catalogo dell’azienda che integrano funzionalità AI avanzate per rendere l’esperienza utente più intuitiva e soprattutto completa; tra queste ricordiamo ad esempio Recall, Click to Do e Improved Windows Search, ma anche tecnologie proprietarie come AcerSense, Acer LiveArt 2.0, Acer PurifiedView 2.0 e Acer PurifiedVoice 2.0. Caratterizzati da uno chassis in alluminio e un design compatto con cornici sottili, Aspire 16 AI e Aspire 14 AI sono notebook ottimizzati per lavorare o studiare in mobilità; le cerniere a 180° consentono di appoggiarli completamente o di posizionarli in vari modi, regolando così gli angoli di visione in base all’attività da svolgere.

La gamma Aspire AI, disponibile anche in versione touch con display 16:10 da 14 o 16 pollici fino a 120 hertz, verrà commercializzata sia con piattaforma Intel che AMD, senza dimenticare Snapdragon X di Qualcomm; in comune troviamo il reparto RAM (max 32 GB), SSD da 1 TB PCI-E Gen 4.0, connettività di ultima generazione (WiFi 7, USB-C e Thunderbolt 4) e una buona dotazione di porte.

I modelli Aspire 14 AI (A14-53M/A14-53MT) e Aspire 16 AI (A16-52M/A16-52MT) basati su Intel Core Ultra 200V, arrivano con processore fino a Core Ultra 7 258V in coppia con scheda grafica integrata Intel Arc. Si tratta di PC Copilot+ che guardano non solo all’AI ma anche al display e alla riproduzione fedele di contenuti, motivo che spiega l’impiego di pannelli OLED WQXGA+ (fino a) con copertura DCI-P3 100%, certificazione VESA DisplayHDR TrueBlack 500 e luminosità di picco a 500 nit.

Le varianti con CPU AMD utilizzano invece CPU fino ad AMD Ryzen AI 7 350 con architettura Zen 5, parliamo nel dettaglio di Aspire 14 AI (A14-61M/A14-61MT) e Aspire 16 AI (A16-61M/A16-61MT). Anche qui Acer offre l’opzione per display OLED VESA DisplayHDR TrueBlack 500, mentre cambiando piattaforma la connettività in questo caso arriva a WiFi 6E e Bluetooth 5.3, sempre abbinata a una buona dotazione di porte conformi agli standard più recenti.

I laptop Aspire 14 AI (A14-11M/A14-11MT) e Aspire 16 AI (A16-11M/A16-11MT) sono invece alimentati dalla piattaforma Snapdragon X con CPU Qualcomm Oryon integrata, GPU Qualcomm Adreno, NPU Qualcomm Hexagon e un ecosistema software Windows on Snapdragon, che continua a maturare. Ideali per la mobilità, creare presentazioni, navigare sul web o godersi contenuti in streaming, questi PC Copilot+ sono dotati di display WUXGA con opzioni touchscreen e offrono maggiore comodità con funzionalità di sicurezza biometrica; a bordo infatti troviamo anche una fotocamera IR QHD con otturatore per la privacy, porte USB4 Type-C e connettività Wi-Fi 7.

Acer Swift X 14 AI e Swift X 14: i nuovi notebook per i creator

Acer Swift X 14 AI e Swift X 14, rappresentano invece l’ultima proposta di casa Acer rivolta a professionisti e content creator che cercano prestazioni, una piattaforma flessibile e una buona implementazione dell’AI con strumenti avanzati. Acer Swift X 14 AI (SFX14-61G) è un PC Copilot+ alimentato da processori AMD Ryzen AI serie 300 fino a Ryzen AI 9 365, mentre il modello Swift X 14 (SFX14-73G) si affida a Intel con processori Core Ultra serie 200H fino a Core Ultra 9 285H, mentre entrambi i laptop sono equipaggiati con GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop e vantano display touch OLED 3K con certificazione Calman, calibrati e quindi buoni sia per lavorare che per giocare.

Configurabili con 32 GB di memoria di sistema LPDDR5X e fino a 2 TB di storage PCIe Gen 4, i nuovi Acer Swift X 14 con CPU AMD e Intel si abbinano alla perfezione con la NVIDIA GeForce RTX 5070, sfruttando al meglio tutte le più recenti tecnologie come DLSS 4, ray-tracing avanzato, ma anche e soprattutto NVIDIA Studio. Per quanto riguarda il display, Acer opta come detto per un pannello OLED 3K da 14,5 pollici con certificazione Calman e VESA DisplayHDR TrueBlack 500, copertura completa del gamut DCI-P3, ma anche con un formato 16:10 e un vetro edge-to-edge per un’esperienza utente immersiva. A bordo è presente la tecnologia Acer Light Sensing che adatta dinamicamente temperatura colore e luminosità in base all’ambiente, senza dimenticare la protezione Corning Gorilla Glass.

Gli Acer Swift X sono dotati anche di touchpad aptici extra-large e supporto stilo MPP 2.5 con rilevamento dell’inclinazione, oltre ad altri accorgimenti ad hoc studiati dall’azienda per il sistema di dissipazione, a doppia ventola (e con heatpipe) per tenere a bada le temperature. Altre caratteristiche comuni di questi notebook sono poi il triplo array di microfoni, la webcam IR FHD 1080p con riconoscimento facciale Windows Hello (per l’accesso biometrico) e la tecnologia Acer User Sensing per il blocco/sblocco automatico dello schermo in base alla presenza dell’utente. Nella norma la capacità di espansione e la connettività, mentre merita una menzione l’utilizzo di plastica riciclata post-consumo nella realizzazione della scocca (lo stesso per vale per gli imballaggi).

Al Computex arrivano anche gli ultraleggeri Swift Edge e i versatili Swift Go

Per tutti quegli utenti che cercano un notebook di ultima generazione, potente, compatto e che permetta di fare tutto anche in mobilità, Acer propone i rinnovati Swift Edge 14 AI e Swift Go AI, soluzioni che fanno sempre parte della famiglia di PC Copilot+ e che puntano tutto sulla piattaforma Intel Core Ultra Serie 200V con NPU integrata. Non solo prestazioni, AI e autonomia per i nuovi Swift di Acer che, allo stesso tempo, puntano a offrire un design premium, un display OLED al top e tecnologie di ultima generazione che sfruttano ovviamente l’AI in coppia con Windows 11.

Si parte con Acer Swift Edge 14 AI (SFE14-51/T), un notebook super compatto che pesa appena 990 grammi e che propone un bellissimo display OLED 3K da 14 pollici certificato DisplayHDR True Black 600 con vetro edge-to-edge. Oltre a una copertura DCI-P3 del 100%, questo display è il primo al mondo visto su un portatile a integrare il trattamento superficiale Corning Gorilla Matte Pro, capace di abbattere i riflessi dello schermo del 95%.

La piattaforma hardware, protetta da un telaio in lega di magnesio e alluminio, prevede un processore Intel Core Ultra 9 288V, GPU Integrata Intel Arc, fino a 32 GB di memoria e SSD PCI-E Gen 4.0 da 1 TB; l’NPU in dotazione alla CPU garantisce oltre 40 TOPS, senza dimenticare la connettività Thunderbolt 4 e WiFi 7 (oltre a due USB-A).

Acer Swift Go 16 AI e Swift Go 14 AI: prestazioni premium per la produttività e l’intrattenimento

Questa carrellata Acer al Computex si chiude con i nuovi Acer Swift Go 16 AI (SFG16-74/T) e Swift Go 14 AI (SFG14-75/T), due notebook che cercano di offrire il miglior compromesso per prestazioni e prezzo in ambiti come la produttività, la creazione di contenuti e l’intrattenimento. La configurazione non differisce molto dallo Swift Edge 14, con processori fino a Intel Core Ultra 7 258V e grafica Intel Arc, fino a 32 GB di RAM LPDDR5X ed SSD PCI-E Gen 4.0 da 2 TB, un’opzione che secondo Acer garantisce anche un’autonomia che arriva a 16 ore.

Caratterizzati da un profilo sottile (15,9 mm) e un peso contenuto, i laptop Swift Go AI sono equipaggiati con touchpad Acer Multi-Control migliorato in coppia con la nuova funzione Acer MyKey che permette agli utenti di aprire una serie di applicazioni con un solo clic. Entrambi i modelli montano un display OLED, lo Swift Go 16 AI è disponibile con display OLED da 16 pollici 2K WUXGA+ (2048×1280) in formato 16:10, mentre lo Swift Go 14 AI presenta un pannello OLED WUXGA (1920×1200) sempre in formato 16:10; entrambi gli schermi sono inoltre certificati VESA DisplayHDR TrueBlack 500 ed Eyesafe 2.0. A chiudere la dotazione, anche in questo caso, una webcam IR FHD 1080p con Windows Hello, la tecnologia Acer User Sensing e Acer PurifiedVoice 2.0, funzionalità quest’ultima che sfrutta il triplo array di microfoni per minimizzare il rumore di fondo.

Disponibilità e prezzi dei nuovi notebook Acer