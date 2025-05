A ridosso del Computex Taipei 2025, al via tra qualche giorno, Acer brucia tutti sul tempo e annuncia una serie di novità rivolte al mondo dei PC consumer, portatili e desktop, ma anche di soluzioni che spaziano dal gaming alla produttività. Gli annunci sono diversi, ma in questo contesto vi parliamo di sistemi pensati e ottimizzati per il gaming, in particolare dei nuovi notebook Predator Triton 14 AI, Helios Neo Predator AI e non per ultimo del desktop Predator Orion 3000.

Le ultime proposte Acer puntano su prestazioni e flessibilità, ovviamente con un occhio di riguardo per l’Intelligenza Artificiale e piattaforme hardware di ultima generazione come Intel Core Ultra 200 e GPU NVIDIA GeForce RTX 50.

Acer Predator Triton 14 AI: potente e versatile

Iniziamo con Acer Predator Triton 14 AI, un laptop dotato di un display da 14,5 pollici e caratterizzato da un design minimalista e compatto che ne facilita la portabilità e la flessibilità, sia se guardiamo al gaming che al lavoro e alla produttività nell’arco della giornata. Con un telaio realizzato in alluminio, questo notebook pesa solo 1,6 kg per 17,3 millimetri di spessore; lo chassis e lo schermo del laptop sono vetrati con un rivestimento anti-impronta, mentre la cerniera in argento lucido sul lato presenta un trattamento diamantato tagliato con effetti iridescenti piuttosto originali.

Passando invece all’hardware, il Predator Triton 14 AI è dotato di un processore Intel Core Ultra 9 288V abbinato a una GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, un massimo di 32 GB di memoria LPDDR5X e fino a 2 TB di storage NVMe PCIe Gen 5. Il display è un altro punto forte, un OLED WQXGA+ (2880 x 1800P) Calman Verified con copertura DCI-P3 del 100% e frequenza di aggiornamento a 120 hertz (1 ms), senza dimenticare la funzionalità touch. Rimanendo in tema, Predator Triton 14 AI include un grande touchpad a tasti e viene venduto in bundle con una stilo attiva (4.096 livelli); non manca una tastiera RGB personalizzabile e connettività avanzata con Intel WiFi 7 e Thunbderbolt 4.

Acer ci dice anche di aver curato molto il sistema di dissipazione, dotato di tecnologia a camera di vapore, pasta termica (o meglio TIM) in grafene e ventole in metallo 3D AeroBlade. Tra le chicche rivolte ai professionisti invece, troviamo una webcam con HPD (Human Presence Detection) e AI Vision Sensor, capace di rilevare quando l’utente si trova o meno davanti allo schermo, con tanto di blocco del dispositivo.

Acer Predator Helios Neo 14 AI

Il nuovo Acer Predator Helios Neo 14 AI è invece un notebook più indirizzato al gaming, in questa occasione in una veste particolare, sempre con display da 14,5″. Anche qui, Acer opta per processori Intel serie Core Ultra 200, fino a Core Ultra 9 285H, GPU NVIDIA GeForce RTX 5070, 32 GB di RAM LPDDR5X 7467 MHz e ben due SSD M.2 PCI-E 4.0 con capacità di 2 TB. Riguardo il display, abbiamo opzioni IPS e OLED, un pannello 16:10 2.8K WQXGA + (2880 x 1800P), con un tempo di risposta di 0,2 ms, copertura DCI-P3 del 100% e supporto per NVIDIA Advanced Optimus.

Gli accorgimenti rivolti ai gamer non mancano, in prims il design moderno che sposa i led RGB sul logo e sulla tastiera (a tre zone dinamiche), passando per un sistema di dissipazione avanzato con Vortex Flow di Acer. Lato connettività, non manca Wi-Fi 6E e Thunderbolt 4, senza dimenticare tutte le funzionalità proprietarie Acer, tra queste: l’Afect Zone e altri applicativi basati sull’Intelligenza Artificiale come PurifiedVoice 2.0, PurifiedView 2.0 e Acer ProCam che riconosce e registra automaticamente i punti salienti del gameplay.

Acer Predator Orion 3000 Gaming desktop

Questo trittico di PC a marchio Acer si chiude con il PC da gaming Predator Orion 3000, un desktop potente realizzato per contenere l’ingombro ma al contempo capace di supportare componenti di fascia alta in ottica espandibilità. Al pari dei fratelli notebook, questo Acer Predator Orion 3000 punta tutto su una CPU Intel Core Ultra 7 265F, mentre la scheda grafica è una NVIDIA GeForce RTX 5070 (qui la nostra recensione); il sistema offre anche 32 GB di RAM DDR5 Dual-Channel e un reparto storage con SSD PCI-E da 2 TB e hard disk rotativo opzionale della stessa capacità.

Il design non è particolarmente elaborato o meglio esagerato; il richiamo per i gamer è abbastanza evidente, non solo per i pannelli laterali in vetro temperato, ma anche per la trama mesh in abbinamento ai led RGB. Chiudendo con connettività e capacità di espansione, Predator Orion 3000 garantisce Wi-Fi 7, una porta LAN, due porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, una porta USB 3.2 Gen 2×2 Type-C e i classici jack audio.

Schede tecniche dei nuovi PC Acer Predator

Acer Predator Triton 14 AI

Sistema Operativo Windows 11 Home

CPU Intel Core Ultra 9 288V

GPU NVIDIA GeForce RTXTM 5070 Laptop

Display 14.5” 16:10 OLED, WQXGA+ (2880×1800), 120 Hz, 340 nits, DCI-P3 100%, 1 ms, Calman-verified

Memoria RAM fino a 32 GB DDR5 6.400 MT/s

Storage SSD PCI-E 5.0 fino a 2 TB

Dimensioni 321.79 x 221 x 11.05-17.31 mm

Peso 1.6kg

Batteria 76 Whr

Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4

Porte: USB Type-C ThunderboltTM 4 USB 3.2 Gen 2 Type-C USB 3.2 Gen 2 x2 Type-A HDMI 2.1 microSD audio jack combo 3,5 mm

Audio DTSX: Ultra, 6 altoparlanti

Camera FHD 1920x 1080 IR

Predator Helios Neo 14 AI

Sistema Operativo Windows 11 Home

CPU Intel Core Ultra 9 285H, Core Ultra 7 255H

GPU NVIDIA GeForce RTXTM 5070/5060 Laptop

Display 14.5” 16:10 OLED, WQXGA+ (2880×1800), 120 Hz, 400 nit, DCI-P3 100%, 0,2 ms 14.5” 16:10 IPS, WQXGA (2560×1600), 165 Hz, 400 nits, sRGB 100%, 3 ms time, NVIDIA

G-SYNC e Advanced Optimus

Memoria RAM fino a 32 GB DDR5 6.400 MT/s

Storage SSD PCI-E 4.0 fino a 2 TB

Dimensioni 323.9 x 254.7 x 11.5-20.8 mm

Peso 1.9kg

Batteria 76 Whr

Wi-Fi 6E Bluetooth 5.4

Porte: USB Type-C ThunderboltTM 4 USB 3.2 Gen 2 Type-C USB 3.2 Gen 2 x2 Type-A HDMI 2.1 microSD audio jack combo 3,5 mm

Audio DTSX: Ultra, 2 altoparlanti

Camera FHD 1920x 1080 IR

Acer Predator Orion 3000

Sistema Operativo Windows 11 Home

CPU Intel Core Ultra7 265F

GPU NVIDIA GeForce RTXTM 5070

Memoria RAm fino a 32 GB DDR5 5.600 MT/s

Storage SSD PCI-E 4.0 fino a 2 TB HDD DA 7.200 RPM fino a 2 TB

Wi-Fi 7/6E, LAN Intel Killer

Audio DTS X: Ultra

Dimensioni 190 x 438 x 378 mm

Alimentatore da 850 W

Porte 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C 4x USB 2.0 Type-A 2x USB 3.2 Gen1 Type-A jack audio 3,5 mm

Pannelli finestrati e illuminazione RGB

Disponibilità e prezzi dei nuovi PC da gaming Acer

Come ampiamente prevedibile, la disponibilità per i nuovi PC Acer non è imminente, infatti tutti e tre i modelli arriveranno in estate ai seguenti prezzi: