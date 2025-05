Come abbiamo visto, Huawei ha da poco lanciato in Italia (e non solo) due nuovi smartwatch dal prezzo contenuto, ossia Huawei Watch Fit 4 e Huawei Watch Fit 4 Pro. Se stavate valutando di acquistare il primo, vi segnaliamo un’offerta a disposizione in queste ore su Amazon, che consente di risparmiare quasi il 20% rispetto al prezzo di listino.

Huawei Watch Fit 4 in offerta su Amazon con sconto al check-out

Qualche giorno fa Huawei ha presentato diverse novità per quanto riguarda la sua gamma wearable: oltre a Huawei Watch 5 e alle cuffie Huawei FreeBuds 6, è arrivato anche Huawei Watch Fit 4, smartwatch che si concentra sul rapporto qualità-prezzo.

Huawei Watch Fit 4 mette a disposizione un ampio schermo AMOLED da 1,82 pollici a risoluzione 480 x 408, connettività Bluetooth 5.2, GPS dual-band e una batteria che promette un’autonomia fino a 10 giorni (o fino a 4 giorni con Always-On Display). Accanto al display dagli angoli arrotondati, trovano spazio la corona girevole e un pulsante funzione (sul lato destro) e un altoparlante (su quello sinistro). La cassa è in lega di alluminio, mentre il cinturino è disponibile in nylon intrecciato (solo Grigio) o in fluoroelastomero.

Lo smartwatch è pensato sia per le funzionalità smart (come la dettatura per la tastiera, la risposta rapida ai messaggi, lo scatto remoto e non solo) sia per il monitoraggio dell’attività fisica e del benessere: propone infatti il monitoraggio della variabilità della frequenza cardiaca (24 ore su 24), il monitoraggio del sonno e di tanti altri parametri, ma anche nuove modalità sportive rispetto alla precedente generazione (si aggiungono ad esempio alpinismo, sci e vela). Per gli allenamenti all’aperto entra in gioco il GPS, con supporto alle mappe offline.

Huawei Watch Fit 4 è compatibile con i dispositivi del robottino dotati di almeno Android 8.0 Marshmallow e con gli smartphone con almeno iOS 13. Il prezzo consigliato è di 169 euro, ma in queste ore potete acquistarlo in offerta lancio su Amazon approfittando di uno sconto di 30 euro al check-out: in questo modo potete portarvi a casa il nuovo smartwatch a 139 euro in tutte le colorazioni (Bianco, Grigio, Nero e Viola). Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso, mentre per indecisioni potete consultare la nostra recensione in fondo.

Se siete più intrigati da Huawei Watch Fit 4 Pro, sappiate che lo stesso sconto di 30 euro è valido anche su di lui: lo smartwatch è infatti in preordine a 249 euro (invece di 279) nelle colorazioni Blu, Nero e Verde, con data di uscita fissata per il 23 maggio.