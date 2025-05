Nel corso di un evento di lancio internazionale che si è svolto a Berlino, HUAWEI ha presentato ufficialmente il nuovo smartwatch HUAWEI Watch 5, pensato per coniugare eleganza, funzioni smart per la salute e per le interazioni con l’orologio.

Rispetto al modello di precedente generazione, l’ultimo arrivato guadagna la tecnologia di rilevamento multiplo X-TAP e tante altre novità che puntano a renderlo un prodotto nettamente migliore che, al contempo, rimane disponibile in due varianti e mantiene lo stesso prezzo di listino.

HUAWEI Watch 5 è ufficiale

Per il design di HUAWEI Watch 5, che arriva nei tagli da 42 e 46 mm, il produttore cinese ha preso ispirazione dalla linea di Kármán (ovvero il confine tra l’atmosfera terrestre e lo spazio esterno), alternando parti esterne lucide con corone dettagliate.



A seconda della colorazione, cambia il materiale con cui è realizzata la cassa dello smartwatch: si passa dall’acciaio inossidabile 904L (lo stesso che troviamo sugli orologi di lusso tradizionali) delle colorazioni Sand Gold, Beige e Purple, al titanio di grado aerospaziale della variante da 46 mm; sono disponibili anche varianti in acciaio inossidabile 316L. A prescindere dal materiale della cassa, il display è protetto da vetro zaffiro sferico. Per quanto concerne i cinturini, invece, abbiamo tre differenti tipologie: in fluoroelastomero (la variante “base”), in materiale composito e in titanio.

Il primo con la innovativa tecnologia X-TAP

Cuore pulsante del nuovo HUAWEI Watch 5 è la tecnologia proprietaria X-TAP che riesce a distinguere diversi livelli di tocco e pressione, permettendo agli utenti di interagire con le varie funzioni dello smartwatch in maniera diversa: ad esempio, con una pressione di tre secondi attiviamo il One-Tap Health Glance, un report sanitario completo con 9 metriche (tra cui la variabilità della frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue) che viene emesso in 60 secondi. Grazie a questo nuovo “pulsante/sensore”, lo smartwatch abilita, inoltre, il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue tramite la punta delle dita (risultati in meno di 10 secondi).

HUAWEI Watch 5 è compatibile con iPhone e smartphone Android e porta al debutto svariati controlli gestuali come Double Slide e Double Tap, consentendo agli utenti di gestire le chiamate (anche su app supportate di terze parti), la riproduzione musicale e la fotocamera dello smartphone da remoto.

Lo smartwatch support aanche le eSIM, consentendo agli utenti di rimanere sempre connessi anche quando non portano con sé lo smartphone: ciò è possibile anche nelle giornate più impegnative o quando si svolgono attività outdoor, grazie all’integrazione di una batteria a doppia modalità (Standard e Risparmio energetico) che offre un’autonomia da 3 giorni (modello da 42 mm) o da 4,5 giorni (modello da 46 mm) già in modalità standard (arriviamo a 7 e 11 giorni con Risparmio energetico).

Immagini di HUAWEI Watch 5

Previous Next Fullscreen

Disponibilità, prezzi e promo lancio

Il nuovo HUAWEI Watch 5 è già disponibile all’acquisto in Italia, presso le principali catene di elettronica di consumo, online e offline, nei tagli da 42 mm e 46 mm e in svariate colorazioni (Beige, Black, Blue, Dark Brown, Green, Purple, Sand Gold, Silver, White). Di seguito riportiamo il listino prezzi:

Variante da 42 mm Colorazione Light Green (fluoroelastomero) al prezzo di 449 euro Colorazione White (materiale composito) al prezzo di 449 euro Colorazione Beige (materiale composito) al prezzo di 549 euro Colorazione Sand Gold (titanio) al prezzo di 649 euro

Variante da 46 mm Colorazione Black (fluoroelastomero) al prezzo di 449 euro Colorazione Dark Brown (materiale composito) al prezzo di 549 euro Colorazione Grey-Purple (materiale composito) al prezzo di 549 euro Colorazione Silver (titanio) al prezzo di 649 euro



Acquista HUAWEI Watch 5 sul sito ufficiale di HUAWEI