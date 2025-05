In concomitanza con il nuovo smartwatch di punta HUAWEI Watch 5 e con i due nuovi smartwatch di fascia media HUAWEI Watch Fit4 e Fit4 Pro, il produttore cinese HUAWEI ha lanciato ufficialmente su scala globale le nuove HUAWEI FreeBuds 6.

Si tratta di cuffie true wireless che riprendono i concetti espressi dal modello di precedente generazione, lanciato sul mercato ormai un paio d’anni fa, già a partire dal punto di vista estetico. A cambiare, invece, è ciò che concerne la qualità del suono, grazie all’implementazione della trasmissione lossless a 2,3 Mbps. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Le HUAWEI FreeBuds 6 sono ufficiali

Come anticipato in apertura, il produttore cinese HUAWEI ha lanciato ufficialmente (anche in Italia) le nuove cuffie HUAWEI FreeBuds 6, modello che segue il mantra “squadra che vince non si cambia” dal punto di vista dell’estetica, riproponendo i concetti estetici che abbiamo già visto sul modello precedente (con design a goccia, leggermente rivisto per risultare pià piccolo e leggero), ma che cambia molto dal punto di vista dell’audio.

In generale, si tratta di cuffie true wireless “open-fit” (quindi non in-ear) che supportano l’audio lossless ad alta risoluzione fino a 2,3 Mbps, sfortunatamente solo se utilizzate con alcuni smartphone del produttore cinese o su pochi altri dispositivi.

Dal punto di vista dell’audio, troviamo un doppio driver dinamico da 11 mm, potenziato grazie all’architettura acustica Bass Turbo 2.0 (pensate per offrire bassi più ricchi e alti più cristallini): ciò è reso possibile grazie alla rinnovata struttura interna caratterizzata da un sistema a triplo compartimento separato (sistema acustico, sistema di controllo, sistema di alimentazione).

Per quanto concerne le altre funzionalità, queste cuffie compatibili con Android, iOS e Windows, offrono la cancellazione attiva del rumore e supportano la cancellazione del rumore di fondo, che sfrutta il doppio microfono (uno a conduzione ossea VPU e uno “standard”) per offrire la massima nitidezza durante le chiamate.

Le HUAWEI FreeBuds 6 integrano ciascuna una batteria da 39,5 mAh e sono in grado di garantire fino a sei ore di autonomia in ascolto, a seconda che l’utente decida di privilegiare la qualità del suono o la stabilità della connessione, che diventano 36 ore aggiungendo la capacità della custodia di ricarica.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche delle nuove HUAWEI FreeBuds 6.

Dimensioni: 30,6 x 18,5 x 24 mm (singola cuffia), 66,2 x 49,9 x 26,8 mm (custodia di ricarica)

x x (singola cuffia), x x (custodia di ricarica) Peso: 4,9 grammi (singola cuffia), 40,3 grammi (custodia di ricarica)

(singola cuffia), (custodia di ricarica) Certificazione: IP54 (solo cuffie)

(solo cuffie) Materiali: plastica (corpo cuffia e custodia di ricarica), silicone (ear tip)

(corpo cuffia e custodia di ricarica), (ear tip) Audio: doppio driver (dinamico da 11 mm + diaframma planare) Tecnologia analog cross-over Triple Adaptive EQ Cancellazione attiva del rumore Cancellazione del rumore in chiamata Decodifica audio: SBC , AAC , LDAC , L2HC 4.0 (solo con EMUI 15 o superiore)

(dinamico da 11 mm + diaframma planare) Sensori: infrarossi , sensore di Hall , accelerometro , giroscopio , sensore di tocco , sensore per rilevare quando sono indossate

, , , , , Controlli: tap , doppio-stap , swipe , tocca e mantieni

, , , Connettività: Bluetooth 5.2 Supporto al multi-dispositivo (con EMUI 13 o versione successiva)

Batteria: 39,5 mAh (singola cuffia), 510 mAh (custodia di ricarica) Autonomia fino a 6 ore (solo cuffie) o 36 ore (con custodia di ricarica) Ricarica della custodia: USB-C (45 minuti) o wireless (150 minuti) Indicatore LED (quattro colori) che informa sullo stato

(singola cuffia), (custodia di ricarica)

Disponibilità, prezzi e promo lancio

Le nuove cuffie true wireless HUAWEI FreeBuds 6 sono già disponibili all’acquisto in Italia, dove vengono proposte, nelle tre colorazioni Bianco, Nero e Viola, al prezzo consigliato di 159 euro (in linea con quello del modello di precedente generazione).

