Quello degli smartwatch è un settore estremamente eterogeneo, popolato da dispositivi pensati per lo sport, altri dedicati a chi cerca oggetto di stile e wearable progettati per integrarsi al meglio con lo smartphone. Huawei ha sempre cercato di mediare tra questi mondi e lo fa ancora una volta con Huawei Watch Fit 4, uno smartwatch pensato per chi desidera funzionalità complete e un design curato, senza dover spendere eccessivamente.

C’è qualche rinuncia tecnica e software rispetto al fratello maggiore Fit 4 Pro, ve ne parleremo all’interno di questa recensione, ma per lo più si tratta di compromessi più che accettabili a fronte di un prezzo decisamente concorrenziale. Lo abbiamo testato per diversi giorni, ecco le nostre impressioni.

Video recensione di Huawei Watch Fit 4

Quali sono le differenze rispetto al Fit 4 Pro

Huawei Watch Fit 4 Pro (qui trovate la nostra recensione) e Watch Fit 4 condividono la medesima base progettuale: un display AMOLED da 1,82 pollici, stesso hardware per quanto riguarda il posizionamento satellitare e sensoristica, software identico al netto di alcune modalità sportive specifiche.

Le differenze emergono però nei dettagli. La versione Pro utilizza una cassa in titanio e un vetro in cristallo di zaffiro, materiali premium che garantiscono una maggiore resistenza, mentre il modello standard adotta una combinazione più classica di alluminio e vetro temperato. Le dimensioni e il peso sono quasi le stesse ma il Fit 4 appare leggermente più piccolo, con anche il particolare del vetro protettivo curvato che gli dona un look più casual e meno sportivo.

Anche la luminosità di picco dello schermo cambia: 2000 nit per Watch Fit 4 e 3000 nit per la variante Pro. Non che nell’utilizzo di tutti i giorni questa differenza di nits sia così significativa, anche perché il Fit 4 può comunque vantare un elevato valore di luminosità di picco, che gli consente un’ottima leggibilità.

Sul fronte sportivo, Watch Fit 4 Pro si distingue con alcune modalità dedicate:

Mappe offline con curve di livello , ideali per escursioni e trail running (il Fit 4 ha mappe offline ma senza curve di livello)

, ideali per escursioni e trail running (il Fit 4 ha mappe offline ma senza curve di livello) Modalità golf , con la possibilità di scaricare le mappe dei campi.

, con la possibilità di scaricare le mappe dei campi. Modalità immersione, che monitora le attività subacquee fino a 40 metri di profondità.

Infine, l’aspetto salute vede la variante Pro offrire sensori esclusivi: elettrocardiogramma (ECG) e rigidità arteriosa, assenti sul Watch Fit 4.

Design e Materiali

Huawei Watch Fit 4 rimane fedele al family feeling della serie. Il suo design squadrato è ormai iconico e apprezzato da chi cerca leggibilità e praticità, soprattutto durante l’attività fisica. La sensazione al polso è quella di un prodotto estremamente leggero: 27 grammi di peso e lo spessore di 9,5 mm lo rendono praticamente impercettibile anche durante il sonno. Fi 4 ha dimensioni relativamente compatte, risultando facilmente indossabile anche da chi ha il polso più piccolo o dal pubblico femminile a cui certamente strizza l’occhio.

La cassa è realizzata in alluminio opaco, un materiale che restituisce un tocco sobrio ma elegante. Non raggiunge l’effetto premium del titanio del Watch Fit 4 Pro, ma riesce comunque a trasmettere solidità e cura costruttiva. Il display AMOLED da 1,82 pollici è perfettamente incastonato nella scocca ed è protetto da un vetro temperato. La certificazione 5 ATM garantisce la possibilità di utilizzarlo anche in piscina o sotto la pioggia senza alcun timore.

Abbiamo particolarmente apprezzato la vestibilità dei cinturini, disponibili in più colorazioni (nero, grigio, viola, bianco), perfetti per il contatto prolungato con la pelle: mai una sensazione di fastidio o sudorazione eccessiva. La versione grigia ha un cinturino in nylon intrecciato, potrebbe valere la pena sceglierla se pensate di utilizzare molto l’orologio durante l’attività fisica.

Scheda tecnica e sensori (confronto con Fit 4 Pro)

Caratteristica Huawei Watch Fit 4 Huawei Watch Fit 4 Pro Dimensioni 43 x 38 x 9,5 mm 44,5 x 40 x 9,3 mm Peso 27 grammi 30,4 grammi Materiale cassa Alluminio Titanio Materiale cinturino Fluoroelastomero (nero, grigio, viola, bianco) Nylon intrecciato 3D (verde), fluoroelastomero scanalato (nero, blu) Display AMOLED da 1,82 pollici AMOLED da 1,82 pollici Luminosità di picco 2000 nit 3000 nit Protezione display Vetro temperato Cristallo di zaffiro Batteria 400 mAh 400 mAh Ricarica rapida wireless 75 minuti 60 minuti Sensori ALS, barometro, Bluetooth, corona digitale rotante, tasto funzione, microfono, altoparlante, motore aptico ALS, barometro, Bluetooth, corona digitale rotante, tasto funzione, sensore ECG, microfono, altoparlante, motore aptico Sistema di posizionamento GPS Dual Band, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou GPS Dual Band, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou Impermeabilità 5 ATM (fino a 50 metri) 5 ATM (fino a 50 metri) Temperatura di esercizio da -20°C a +45°C da -20°C a +45°C

Funzionalità smart

L’area smart di Huawei Watch Fit 4 è la stessa del fratello maggiore, pur non essendo quindi uno smartwatch puro, offre comunque un’esperienza d’uso soddisfacente e sufficientemente completa. La gestione delle notifiche si è dimostrata puntuale e sempre chiara, è possibile rispondere ai messaggi delle principali app di messaggistica con una tastiera T9 o con risposte rapide, anche se la dettatura vocale resta una prerogativa esclusiva degli utenti Huawei.

Come sul precedente Fit 3 è un’ottima notizia la presenza di speaker e microfono per la gestione in vivavoce delle chiamante via Bluetooth. L’audio è buono: in ambienti tranquilli le conversazioni risultano nitide, mentre in ambienti più rumorosi può emergere qualche difficoltà, ma chiaramente la funzione di questi orologi è quella di una risposta “al volo” e fidatevi, vi sarà comoda molto più di quanto immaginiate.

L’assistente AI Voice è disponibile solo in accoppiata con smartphone Huawei, le app preinstallate sono essenziali ma pratiche: calendario, meteo, musica, cronometro, bussola, barometro e trova telefono. Sempre apprezzata anche la possibilità di caricare brani musicali direttamente nella memoria dello smartwatch e collegare cuffie Bluetooth per allenarsi senza smartphone. Nota dolente: Huawei Pay e i pagamenti NFC non sono disponibili in Italia al momento della nostra prova.

Per quanto riguarda la personalizzazione le possibilità non mancano, possiamo scegliere tra decine di watch faces preinstallate e una marea ulteriormente disponibili dall’app companion Huawei Health, che vi ricordiamo essere pienamente compatibile con Android e iOS.

Monitoraggio della salute

Il Fit 4 è un orologio pensato per essere indossato 24 ore al giorno, in modo che con i suoi sensori possa tenere sotto controllo numerosi parametri di benessere dell’utente. I principali elementi che vengono monitorati sono

passi, calorie e movimento

frequenza cardiaca

SpO2 (ossigenazione del sangue)

livelli di stress

temperatura cutanea

qualità sonno

Tutti i dati raccolti vengono sincronizzati con l’app Huawei Health (Android e iOS) che permette di consultare grafici di tendenza, report giornalieri e settimanali. È possibile attivare notifiche per il superamento di determinate soglie e l’orologio ci inviterà in maniera proattiva a raggiungere i nostri obiettivi fissati, a fare movimento quando necessario o a prenderci una pausa di relax con controllo della respirazione se il nostro stress diventa uno scomodo compagno nelle nostre giornate.

Non manca poi un’app dedicata al controllo del peso, in cui possiamo inserire manualmente i nostri pasti per tenere sotto controllo l’eventuale deficit calorico a cui vogliamo tendere.

Il rilevamento della qualità del sonno, in particolare, si è dimostrato tra i più precisi della categoria, individuando anche micro-risvegli e tantissimi altri parametri riassunti in un generale “punteggio del sonno”.

Rispetto alla variante Pro mancano ECG e rigidità arteriosa, ma si tratta di rinunce accettabili in un’ottica di rapporto qualità/prezzo.

Monitoraggio dello sport

Proprio come suggerisce il nome, Huawei Watch Fit 4 si conferma una buona scelta anche per gli utenti sportivi. Abbiamo testato corsa, camminata, ciclismo, nuoto e allenamenti indoor: il GPS dual band si è rivelato sempre preciso e rapido nell’aggancio del segnale, il lettore cardio è affidabile ma è il software che fa la differenza, rendendo l’orologio interessante anche per chi ha qualche velleità competitiva oltre che amatoriale.

Le zone cardio possono essere regolate manualmente o calcolate automaticamente scegliendo tra:

Standard (frequenza massima)

(frequenza massima) HRR (Heart Rate Reserve)

(Heart Rate Reserve) LTHR (Lactate Threshold Heart Rate)

È possibile sincronizzare i propri percorsi outdoor con piattaforme come Komoot e Strava, la corsa propone metriche piuttosto complete sulla dinamica del gesto atletico, sul carico di allenamento e il recupero post attività. Sono tantissime le attività che possiamo tracciare, oltre 100, con modalità specifiche per il nuoto in piscina o acque libere, gli sport invernali tra cui sci, snowboard e sci di fondo, bicicletta e cyclette, escursioni e trail running con mappe offline e way back to home, salto alla corda, ellittica e vogatore.

Autonomia

Uno dei punti di forza assoluti della serie Watch Fit: Huawei Watch Fit 4 ha mantenuto una media di 7-9 giorni reali di autonomia con notifiche, monitoraggio continuo e GPS sporadico. Un risultato davvero eccellente che conferma la maturità del sistema operativo e dell’hardware proposto da Huawei.

La batteria è da 400 mAh e la ricarica avviene tramite basetta magnetica in circa 1 ora e 15 min.

Conclusione e prezzi

Huawei Watch Fit 4 si posiziona come uno dei migliori smartwatch in questa fascia di prezzo. Non ha la completezza del fratello maggiore Pro, ma riesce a offrire un’esperienza più che soddisfacente in termini di design, qualità costruttiva, monitoraggio salute e sport. La scelta ideale per chi vuole un dispositivo curato, affidabile e con un’ottima autonomia.

Disponibile dal 15 maggio a 169 Euro di listino, con promozioni attive fino al 29 giugno.

Giudizio conclusivo

Dopo giorni di test, la nostra opinione è decisamente positiva: Watch Fit 4 si conferma uno dei prodotti più equilibrati sul mercato. Consigliato a chi cerca un wearable completo senza troppe pretese “pro”, ma capace di accompagnare sia nell’uso quotidiano sia nello sport.

Pro: Design elegante e confortevole



Display AMOLED di ottima qualità



GPS preciso e veloce



App Huawei Health ben fatta



Ottima autonomia Contro: Mancano NFC e Huawei Pay



Assenti ECG e rigidità arteriosa