Le schede 60 sono da sempre il punto d’ingresso più equilibrato nel mondo delle GPU NVIDIA . Mentre i modelli di punta come le 80 e le 90 catturano l’attenzione di tutti, è nella fascia media che si possono fare i migliori affare per rapporto qualità prezzo. Ma con l’arrivo della nuova generazione Blackwell, l’accoglienza delle nuove schede è stata tiepidina fin dal primo impatto. La situazione ora sta decisamente migliorano e la scheda di oggi potrebbe dare una grossa mano: la RTX 5060 Ti è arrivata. In questa recensione analizziamo la versione Gaming OC di Gigabyte, un modello custom pensato per offrire prestazioni solide, consumi contenuti e un’estetica sobria.

Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC: specifiche tecniche e varianti di VRAM

La GeForce RTX 5060 Ti si presenta con 4608 CUDA Core e un’architettura basata su Blackwell, capace di sviluppare fino a 24 TFLOPS in elaborazione raster tradizionale. Sul fronte dell’intelligenza artificiale, trova spazio la quinta generazione di Tensor Core, con una potenza dichiarata di 759 AI TOPS, mentre il ray tracing è affidato a RT core di quarta generazione, in grado di gestire fino a 72 TFLOPS.

Le frequenze operative si attestano su valori piuttosto elevati: si parte da un base clock di 2.4 GHz, con un boost che può raggiungere i 2.57 GHz per la Gaming OC di Gigabyte. La configurazione della memoria prevede due varianti: 8 o 16 GB di GDDR7, entrambe su bus a 128 bit. La variante da 8 GB non è assolutamente consigliata anche se più economica, sarebbe stato meglio avere un solo taglio di memoria video. La presenza della versione da 8GB sembra pensata solo per spingere i consumatori sulla variante da 16 GB.

RTX 5060 Ti: com’è fatta la custom Gaming OC di Gigabyte

La Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC adotta un design compatto ed equilibrato, che ben si inserisce nel solco tracciato dalla linea Gaming OC anche sulle schede di fascia superiore. Le dimensioni contenute la rendono facilmente integrabile all’interno di un ampio ventaglio di configurazioni, comprese quelle più minimal o con case mid-tower di piccole dimensioni. Il peso ridotto e la presenza del singolo connettore di alimentazione PCIe a 8 pin semplificano ulteriormente il montaggio e riducono l’ingombro complessivo del cablaggio.

Sul piano estetico, il look è sobrio ma curato. Il nuovo design a più livelli adottato da Gigabyte restituisce una sensazione di solidità e precisione, con una superficie lavorata e dettagli che danno carattere senza eccessi. L’unico elemento RGB è il led frontale, personalizzabile tramite software e dotato di un pannello scorrevole che consente di modificarne la visibilità in base alla disposizione interna del sistema. Il risultato è una scheda che può adattarsi senza difficoltà sia a build dai toni neutri che a configurazioni più elaborate.

Il sistema di raffreddamento è affidato alla collaudata soluzione WindForce a tre ventole, in questo caso le Hawk, dotate di pale ad alta efficienza con rotazione alternata per ridurre la turbolenza. Il corpo dissipante è strutturato attorno a una base in rame nichelato che copre GPU e memorie, con heatpipe in rame che attraversano un generoso corpo lamellare. La parte posteriore è coperta da un backplate in metallo che contribuisce alla rigidità strutturale e ospita lo Screen Cooling, una finestra aperta che migliora lo smaltimento dell’aria calda attraverso il PCB. Nel complesso, si tratta di una custom ben bilanciata, capace di coniugare compattezza, buona efficienza termica e un impatto visivo pulito, ideale per chi cerca una GPU solida e versatile, pronta a integrarsi con discrezione in qualsiasi build moderna.

Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC: build di test

Abbiamo assemblato una build pronta per supportare al meglio una RTX 5060 Ti. Il processore da abbinare, al momento, è solo uno, il Ryzen 7 9800X3D su una scheda madre ROG CROSSHAIR X870E HERO , dotata di due banchi di RAM DDR5 a 6000 MHz G.Skill.Come unità di archiviazione abbiamo utilizzato un SSD PCIe 4.0 da 1 TB, il Samsung 990 Pro, per garantire tempi di accesso e velocità di caricamento al top. Per testare anche i nuovi cavi di alimentazione a 16 pin abbiamo pontato ad un fantastico PSU ASUS ROG THOR Platinum III da 1000 W già predisposto alle nuove RTX 50.

Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC: il suo campo da gioco è il QHD

In termini di performance gaming, la RTX 5060 Ti si comporta in modo valido con la risoluzione QHD, mantenendo frame rate ben superiori ai 100 fps anche in titoli complessi come Cyberpunk 2077, soprattutto quando si sfruttano le potenzialità del DLSS 4 con MFG. In presenza del ray tracing attivo, la modalità Multi Frame Generation consente di raggiungere livelli di fluidità altrimenti impensabili con una scheda di questa fascia, permettendo un gameplay visivamente appagante anche con preset grafici molto spinti.

Nota sul Multi Frame Generation su schede mid level Ma attenzione ad abusare del Multi Frame Generation su una scheda come la RTX 5060 Ti perché la base di partenza dei frame non è sempre vicina ai 60 fps, costringendo le tech di NVIDIA a non lavorare nelle migliori delle condizioni, introducendo una latenza che in alcuni titoli potrebbe dare fastidio. Il consiglio è quello di limitare la frame generation ad un 2X e di utilizzarla sempre in combinazione al DLSS 4.

Anche con i giochi più complessi e recenti, la RTX 5060 Ti si comporta in modo convincente alla risoluzione QHD, mostrando una buona tenuta del frame rate grazie all’integrazione delle tecnologie DLSS 4 e Multi Frame Generation. Con il preset ottimale (2x), titoli impegnativi come Black Myth: Wukong, Alan Wake II, Hogwarts Legacy e Horizon Forbidden West girano in maniera fluida, spesso vicino alla soglia dei 100 fps, in alcuni casi superandola, in altri mantenendosi leggermente al di sotto. In ogni situazione, però, l’esperienza resta stabile e più che godibile, anche con ray tracing attivo e impostazioni grafiche spinte.

Dal punto di vista della potenza bruta, si rileva un incremento prestazionale di circa il 20% rispetto alla RTX 4060 Ti, un salto generazionale buono rispetto a come ci ha abituato tutta la serie RTX 50. Resta comunque evidente la distanza dalla RTX 4070, che si mantiene ancora su un altro livello in termini di frame rate nativo e gestione delle alte risoluzioni. La 5060 Ti, però, si difende bene, soprattutto quando entra in gioco l’efficienza delle nuove tecnologie integrate nell’ecosistema NVIDIA.

In scenari più leggeri o nei titoli competitivi, dove i framerate elevati sono spesso raggiungibili anche senza supporto aggiuntivo, l’uso della frame generation non è sempre necessario, anzi, può introdurre una leggera latenza percepibile dai giocatori più attenti. In questi contesti, la scheda riesce comunque a brillare grazie alla potenza nativa dell’architettura Blackwell, garantendo framerate elevati anche in 1440p.

In Full HD, infine, la RTX 5060 Ti domina letteralmente la scena, con prestazioni che vanno ben oltre quanto richiesto dalla maggior parte dei titoli moderni. Che si tratti di ambienti graficamente intensi o di giochi ottimizzati per l’eSport, la scheda regala un’esperienza fluida, reattiva e visivamente impeccabile. Entrare nel dettaglio della risoluzione FullHD è uno spreco di tempo, la scheda è in grado di gestire tutto senza problemi.

Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC: consumi e temperature

Il sistema di dissipazione progettato da Gigabyte si conferma efficace anche su questa RTX 5060 Ti Gaming OC, capace di mantenere temperature contenute all’interno di un case standard come il Lian Li O11 Dynamic EVO. Durante l’uso quotidiano di navigazione, riproduzione video o attività leggere, la GPU si attesta intorno ai 40°C, salendo in maniera controllata a seconda del carico. In gaming e sotto stress con benchmark sintetici, la temperatura si stabilizza intorno ai 61°C, un valore perfettamente nella norma per una scheda a tripla ventola con un dissipatore ottimizzato per silenziosità ed efficienza.

Le prove sono state condotte in un ambiente chiuso, rappresentativo di una build reale, non su test bench aperti. In queste condizioni, anche la rumorosità resta molto contenuta, con le ventole che raramente raggiungono regimi percepibili durante il gioco.

Per quanto riguarda i consumi, la RTX 5060 Ti Gaming OC ha fatto registrare un picco di 181 watt nei test più intensi, mentre in sessioni di gaming prolungato il valore si stabilizza intorno ai 160 watt. Si tratta di dati pienamente in linea con quanto ci si può aspettare da una scheda pensata per il QHD, con un bilancio energetico ben gestito e facilmente compatibile anche con alimentatori di fascia media. Il singolo connettore 8 pin PCIe semplifica l’integrazione in qualsiasi sistema e conferma l’attenzione di Gigabyte alla praticità d’uso.

Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC: prezzo e considerazioni

La RTX 5060 Ti non punta a rivoluzionare il segmento ma si presenta con un equilibrio convincente tra prestazioni, tecnologie e prezzo. I 459 euro di listino la posizionano in modo più sensato rispetto ad alcune proposte della scorsa e della corrente generazione, rendendola una scelta solida per chi vuole giocare in QHD con buona fluidità, sfruttando le tecnologie proprietarie NVIDIA come DLSS 4 con Transformer e Multi Frame Generation, oggi sempre più diffuse e integrate nei titoli di punta.

Anche la presenza di 16 GB di memoria GDDR7 in questa fascia è un segnale positivo, che contribuisce a rendere la scheda più longeva e adatta anche a carichi futuri più impegnativi. Chiaramente non è un upgrade pensato per chi arriva dalle RTX serie 40 ma è un buonissimo boost per tutti quelli che vogliono aggiornare le proprie RTX serie 20 o 30. Per chi invece sta pensando di farsi un pc di fascia media oggi, la RTX 5060 Ti è da tenere in forte considerazione.

Inoltre quando il prezzo inizierà a stabilizzarsi ed abbassarsi, questa RTX 5060 Ti potrà diventare una delle schede più diffuse tra i gamer, così com’è sempre stato per la linea 60 di NVIDIA, pronta a scalare di nuovo la classifica della scheda più utilizzata su Steam. A completare il pacchetto ci pensa Gigabyte, con una custom Gaming OC ben costruita, compatta e silenziosa, che eredita alcune soluzioni tecniche dalle sorelle maggiori e riesce a offrire un’esperienza complessivamente solida, sia in termini di design che di gestione termica.