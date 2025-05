NVIDIA è tra i protagonisti del Computex 2025, evento che non ha bisogno di presentazioni e che anche quest’anno vede il produttore californiano impegnato su più fronti, dal gaming, passando per i prodotti rivolti alla produttività e al calcolo, i PC e ovviamente l’Intelligenza Artificiale.

In questo caso parliamo di schede grafiche consumer e del lancio ufficiale della serie GeForce RTX 5060, in realtà già annunciata insieme alla GeForce RTX 5060 Ti 8/16 GB lo scorso 15 di aprile ma realmente disponibile da oggi, non solo per il segmento desktop ma anche per i notebook che così vedono crescere ulteriormente la proposte basate su GeForce RTX 50 Blackwell.

Ovviamente non è tutto, c’è spazio anche per il software con il DLSS 4 sempre più diffuso nei giochi, così come cresce NVIDIA RTX Remix con tanti progetti in sviluppo per “arricchire” i titoli più datati e fornire un’esperienza utente ancora più realistica.

NVIDIA GeForce RTX 5060 ufficiale: Blackwell arriva per tutti

Della NVIDIA GeForce RTX 5060 sappiamo quasi tutto, non solo per quanto concerne le specifiche tecniche ma anche se guardiamo a cosa punta l’azienda riguardo al target di utenza. Dopo aver provato tutti i modelli GeForce RTX 50 rilasciati da NVIDIA a partire da gennaio, sappiamo che Blackwell non stravolge in modo importante le prestazioni assolute rispetto all’architettura Ada Lovelace (GeForce RTX 40); i miglioramenti si apprezzano soprattutto nei modelli più potenti, in primis GeForce RTX 5090, mentre nella fascia media e medio-bassa lo scarto gen su gen è più risicato (ma comunque rilevabile).

Analizzando la scheda tecnica, e aspettando di condividere con voi le nostre impressioni riguardo le prestazioni in una recensione dedicata, notiamo che rispetto alla GeForce RTX 4060 i miglioramenti offerti dalla nuova arrivata sono comunque tangibili. NVIDIA non ha cambiato il proprio approccio rispetto al passato, in particolare se guardiamo alla dotazione di VRAM ferma a 8 GB; la configurazione delle unità di elaborazione per la GeForce RTX 5060 migliora gen su gen, ma sempre in rapporto a quanto già visto su proposte come la RTX 5060 Ti e la RTX 5070.

Il vero punto di forza della GeForce RTX 5060, al pari delle sorelle maggiori, risiede però nella nuova architettura GPU Blackwell, rivista in diversi comparti e ora equipaggiata con Tensor Core di 5a generazione ed RT Core di 4a generazione. La memoria video rimane immutata per capacità e interfaccia (8 GB / 128 bit), tuttavia l’upgrade da GDDR6X a GDDR7 28 Gbps garantisce un netto incremento della larghezza di banda e di conseguenza delle prestazioni.

Ne parleremo meglio nella recensione, ma in linea di massima anche questa GeForce RTX 5060 risulta un aggiornamento molto consigliato all’utenza di fascia medio-bassa che attualmente utilizza una scheda grafica datata, magari una GeForce serie 20/30, modelli rispetto ai quali il salto generazionale è a dir poco impressionante.

Caratteristiche tecniche NVIDIA GeForce RTX 5060

Cuda Core 3.840

Tensor Core 120

RT Core 30

Frequenza GPU 2.497 MHz

Memoria 8 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 448 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

Interfaccia PCI-E 5.0

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

GeForce RTX 5060 e il suo alleato DLSS 4, sempre più diffuso nei giochi

Con questa dotazione hardware, GeForce RTX 5060 può sfruttare al meglio il nuovo DLSS 4 con Multi Frame Generator e modelli Transformer, senza dimenticare che tra le altre novità da segnalare c’è anche l’interfaccia PCI-E 5.0, il nuovo encoder NVENC 9a gen e molte altre novità software legate all’ecosistema NVIDIA RTX che abbiamo già discusso in più occasioni.

Riguardo le prestazioni della GeForce RTX 5060 invece, NVIDIA ci dice che sfruttando tutte le tecnologie di ultima generazione, questa scheda grafiche permette di giocare qualsiasi gioco con dettagli al massimo e ray-tracing a risoluzione 1080P, oltre i 100 FPS per intenderci.

Inutile dire che il DLSS 4 con MFG è un alleato a cui questa GeForce RTX 5060 non può rinunciare; la tecnologia NVIDIA è sempre più diffusa nei giochi e attualmente presente su oltre 125 giochi e applicazioni. Nelle prossime settimane sono attesi nuovi titoli (vedi F1 25, Portal RTX, Crimson Desert ad esempio), senza dimenticare il ruolo occupato da NVIDIA RTX Remix, già utilizzato per “moddare” oltre 100 giochi e con altri 350 progetti in cantiere.

Rimanendo in tema, ricordiamo un altro interessante progetto che riguarda NVIDIA RTX e DOOM: The Dark Ages; a giugno infatti verrà rilasciata la nuova versione migliorata con RTX, in particolare con Path Tracing e DLSS Ray Reconstruction, abbinati sempre a DLSS 4 e NVIDIA Reflex.

NVIDIA GeForce RTX 5060 anche per notebook

Come anticipato sopra, la NVIDIA GeForce RTX 5060 è disponibile da oggi sia per i PC desktop che per i notebook. Anche qui, l’aggiornamento all’architettura Blackwell garantirà un balzo prestazionale facilmente rilevabile, molto concreto anche dal punto di vista software grazie ai passi in avanti fatti dall’azienda in ottica Intelligenza Artificiale (DLSS 4 tra tutti).

NVIDIA GeForce RTX 5060 laptop sarà disponibile a breve attraverso numerose proposte dei partner OEM, tra questi Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI e Razer. L’azienda ci dice che i nuovi laptop con RTX 5060 saranno anche leggeri e compatti (fino a 14,9 mm di spessore), mentre per i prezzi si parte da 1.099 dollari, cifra che ovviamente è puramente indicativa visto che questa tipologia di notebook è quasi sempre configurabile.