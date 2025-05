Dopo tante speculazioni, soprattutto in materia di sistema di dissipazione, un prototipo della NVIDIA Titan RTX Ada si è palesato sotto le mani del noto overclocker der8auer, suggerendo probabilmente (e indirettamente) il motivo per cui NVIDIA non ha rilasciato questa mostruosa scheda grafica sul mercato retail.

Ribadiamo che si tratta di un prototipo, sicuramente non fornito da NVIDIA, ma comunque in una fase molto avanzata, potremmo dire pronto a un debutto che però non è mai avvenuto. der8auer ovviamente non ha perso tempo, e pur non rivelando la fonte che ha fornito il sample, ha condotto una serie di test e benchmark decisamente interessanti, senza contare che il dissipatore in dotazione è probabilmente il più imponente mai visto su una scheda grafica consumer e professionale.

NVIDIA RTX Titan Ada: un mostro di potenza, forse troppo esagerata

Chi segue il settore delle schede grafiche ricorderà che dopo il lancio della serie GeForce RTX 40 e soprattutto della GeForce RTX 4090, in molti (inclusi noi) aspettavano l’arrivo di una variante Titan con architettura Ada Lovelace, ovvero un modello “semi-professionale” che esprimesse tutto il potenziale della precedente generazione. Ora, a distanza di oltre due anni e con le GeForce RTX 50 Blackwell già in vendita da circa 5 mesi, la famigerata scheda di NVIDIA torna a galla in questo prototipo che risulta a dir poco mostruoso, non solo per dimensioni e sistema di dissipazione, ama anche per specifiche tecniche e prestazioni.

Iniziamo dicendo che le immagini e le informazioni circolate nei mesi/anni scorsi, relativi al dissipatore della RTX Titan Ada erano genuine e concrete. Questa scheda, ribadiamo mai annunciata o commercializzata, presenta un enorme dissipatore a quattro slot che, anche paragonato alla massiccia GeForce RTX 4090 Founders Edition, risulta molto più imponente e con un design molto simile.

Stando a quanto riportato, la scheda NVIDIA presenta un PCB posizionato orizzontalmente e non verticalmente, questo nonostante la natura del design Flow through che, con due grandi ventole sui due lati, risulta secondo der8auer super efficiente e molto silenzioso (non avevamo dubbi). Altra peculiarità di questa inedita NVIDIA RTX Titan Ada è il doppio connettore di alimentazione 12VHPWR/12V-2×6, capace di garantire (almeno teoricamente) 1.200 watt ma in questo caso limitati per fornire un massimo di 450 watt (ma qui non entriamo nel merito).

Riguarda invece la GPU, a bordo troviamo la versione completa della GPU NVIDIA AD102 Ada Lovelace, ovvero con 144 Stream Processor attivi e 18.432 Cura core. Si tratta di un incremento di oltre il 12% rispetto a GeForce RTX 4090, mentre se parliamo di memoria troviamo ben 48 GB GDDRX a 21 Gbps su un’interfaccia a 384 bit, il doppio rispetto a GeForce RTX 4090 e il 50% in più se la paragoniamo alla più recente GeForce RTX 5090.

Chiudendo con le prestazioni, ma limitandosi a un veloce test 3D, la RTX Titan Ada riesce a essere il 22% più veloce di una GeForce RTX 4090 su Cyberpunk 2077 (4K), consumando anche il 17% in più (421 vs 361 watt). Paragonata alla potentissima GeForce RTX 5090 invece, l’inedita GPU è indietro solo dell’11%, un gap troppo ridotto gen su gen che se vogliamo può giustificare perché NVIDIA non l’abbia poi immessa sul mercato.

Scheda tecnica NVIDIA RTX Titan Ada (prototipo)