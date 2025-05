Una primavera ricca di novità per la divisione notebook di Alienware che, dopo il recente annuncio dei portatili da gaming Alienware Area-51, amplia ulteriormente il listino con la nuova gamma Aurora. Alienware Aurora non è un nome nuovo, si tratta di una delle linee più iconiche del produttore che, per la prima volta dopo quasi vent’anni, si aggiorna cercando anche di semplificare quella che è l’offerta per gli utenti consumer.

Stando a quanto comunicato dall’azienda, da ora in poi ci saranno due serie distinte per i PC e i notebook Alienware:

Alienware Area-51 : il modello di punta, progettato per chi esige le massime prestazioni e funzionalità premium in un design robusto e durevole.

: il modello di punta, progettato per chi esige le massime prestazioni e funzionalità premium in un design robusto e durevole. Alienware Aurora: versatilità e prestazioni elevate in un form factor elegante e semplificato

Ma vediamo subito cosa offrono questi notebook, ricordando che i modelli Aurora del recente passato si sono sempre fatti notare non solo per le prestazioni, ma anche per una spiccata flessibilità che permette di utilizzarli sia per il gaming che per il lavoro.

Alienware Aurora: notebook eleganti a basso profilo e alte prestazioni

La linea di notebook Alienware Aurora prevede dei tratti distintivi che la rendono subito identificabile, soprattutto se paragonata ai prodotti che fanno parte della gamma Area-51. Il produttore in questo caso opta per un design a basso profilo, elegante ma non anonimo e soprattutto in grado di adattarsi a diversi ambienti. A bordo troviamo le migliori tecnologie proprietarie Alienware in materia di dissipazione, abbinate a uno chassis compatto; il sistema di dissipazione Cryo-Chamber è uno dei migliori in circolazione grazie alla tecnologia a camera di vapore che si sposa con tre heatpipe in rame, due ventole e generose prese d’aria che indirizzano l’aria calda sopra la tastiera (da verificare come).

Riguardo alla configurazione hardware, uno dei punti forti di Alienware 16 Aurora è di sicuro il display QHD+ da 16 pollici, capace di spingersi a 240 hertz con supporto NVIDIA G-Sync e una luminosità che arriva a 500 nit. In realtà Alienware ha previsto due varianti; la prima, Aurora 16 con display QHD+ 120 hertz e processori Intel Core Ultra serie 200 (sino a Core Ultra 9), la seconda Aurora 16X, sempre con Intel Core Ultra serie 200 ma appunto con display da 240 hertz.

I due modelli condividono il reparto GPU, affidato a una NVIDIA GeForce RTX a scelta tra serie 30, 40 e le più recenti GeForce RTX 50 (sotto per le specifiche dettagliate). Il resto delle specifiche, che come al solito possono essere personalizzate, prevedono RAM DDR5 (max 64 GB), SSD PCI-E Gen 4.0 (max 4 TB), connettività di ultima generazione con WiFi 7, USB-C e Thunderbolt, oltre all’immancabile tastiera retroilluminata.

A proposito di tastiera e più in generale di illuminazione, segnaliamo anche che Alienware ha previsto su questi notebook da gaming Aurora anche la modalità Stealth; ideata per chi non è particolarmente amante degli RGB, con un rapido tocco sul pulsante della modalità Stealth (F7), la retroilluminazione della tastiera diventa bianca e la modalità Performance passa alla modalità Quiet, riducendo tra le altre cose anche il rumore della ventola.

Scheda tecnica Alienware 16 Aurora e Alienware 16X Aurora

Alienware 16 Aurora

CPU: Intel Core Ultra 200 sino a Core Ultra 9

TPP: sino a 115 watt

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3050, 4050, 5060 e 5070

Display: 16″ QHD+ a 120 hertz (300 nit)

Memoria: RAM DDR5 max 32 GB – 5.600 MT/s

Storage: SSD sino a 2 TB

Porte: 2x USB-A, USB-C

Rete: WiFi 7

Tastiera: retroilluminata, corsa 1,4 mm

Audio: altoparlanti con Dolby Audio (2x 2 watt)

Camera: 720P

Batteria: 60 Whr

Materiali: Cover in metallo

Spessore: 18,6-22,7 mm

Peso: 2,49 Kg

Alienware 16X Aurora

CPU: Intel Core Ultra 200 sino a Core Ultra 9

TPP: sino a 155 watt

GPU: NVIDIA GeForce RTX 5060 ed RTX 5070 (115 watt)

Display: 16″ QHD+ a 240 hertz 500 nit NVIDIA Advanced Optimus con G-Sync

Memoria: RAM DDR5 max 64 GB – 5.600 MT/s

Storage: SSD sino a 4 TB

Porte: 2x USB-A, 2x USB-C (1x Thunderbolt 4)

Rete: WiFi 7

Tastiera: retroilluminata a una zona RGB, corsa 1,4 mm

Audio: altoparlanti con Dolby Audio (2x 2 watt)

Camera: 1080P a infrarossi

Batteria: 96 Whr

Materiali: Cover in metallo

Spessore: 19,2-23,4 mm

Peso: 2,66 Kg

Quando arrivano e quanto costano i nuovi notebook Alienware Aurora

Come anticipato sopra, al momento ci sono due modelli che compongono la nuova serie Alienware Aurora, altri arriveranno nei prossimi mesi. Abbiamo quindi il modello diciamo entry-level, ovvero Alienware 16 Aurora, affiancato da Alienware 16X Aurora, decisamente più spinto per TPP e più in generale per tutta la configurazione hardware.

Riguardo la disponibilità, entrambi i modelli verranno annunciati in Europa il 27 di maggio, a seguire i prezzi: