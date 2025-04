Dopo averli mostrati in anteprima al CES di Las Vegas, Dell annuncia il debutto sul mercato italiano dei nuovi notebook da gaming Alienware Area-51, sostanzialmente il meglio che può offrire l’azienda in materia di portatili ad alte prestazioni per giocare e/o lavorare.

Le nuove proposte Alienware, marchio storico di Dell, sfruttano la più recente piattaforma Intel Core Ultra 200 HX in coppia con le potente NVIDIA GeForce RTX 50 Laptop. I prezzi, lo anticipiamo, non sono come al solito popolari, ma ricordiamo che siamo di fronte a una delle migliori opzioni in campo notebook da gaming.

Alienware Area-51: notebook al top per giocare con opzioni sino a GeForce RTX 5090

Come anticipato sopra, i notebook Alienware Area-51 sono tra le migliori opzioni che possiamo ritrovare sul mercato quando guardiamo ai notebook per giocare. Curati in ogni minimo dettaglio, dalla scocca in alluminio, passando per un sistema di dissipazione ad alto profilo migliorato con l’ausilio del metallo liquido, i nuovi modelli Area-51 saranno disponibili in diverse configurazioni (e prezzi).

I modelli base in realtà sono due, Alienware 16 Area-51 e Alienware 18 Area-51, il primo con display da 16 pollici, il secondo con un più ampio 18 pollici. Dell non lo specifica, ma dovrebbe trattarsi di un pannello IPS QHD+ con supporto NVIDIA G-Sync, condiviso da entrambi i modelli fatta eccezione per il refresh che dai 240 Hz del 16″ passa a 300 Hz sul modello da 18″.

Tornando alla configurazione hardware, Alienware offre una singola opzione per il processore, un Intel Core Ultra 9 275HX (24 core) che potrà essere configurato con memorie DDR5 sino a 6.400 MT/s (64 GB Dual-Channel) e un massimo di 12 TB di storage SSD anche in modalità RAID. Per quanto riguarda la scheda grafica ci saranno invece più scelte, dalla GeForce RTX 5070 Ti 12 GB passando alla GeForce RTX 5080 16 GB e, per chi potrà permetterselo, NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop.

A bordo ovviamente troveremo anche tutti gli accorgimenti riservati da Dell ai gamer, da una tastiera meccanica RGB ottimizzata per il gaming, passando per una webcam da 8MP, audio ad alta definizione e molto altro ancora. Degno di nota il sistema di dissipazione con tecnologia a camera di vapore, capace di incrementare del 35% il flusso di aria fredda riducendo il rumore del 15%, senza dimenticare il reparto connettività che tra le varie opzioni prevede WiFi 7, Thunderbolt 5, LAN 2,5 Gbps e HDMI 2.1

Chiudiamo con una nota sulle caratteristiche prettamente “fisiche” dei nuovi Alienware Area-51; il modello da 16 pollici misura 21,6-28,5 x 290 x 365 mm per un peso di 3,4 Kg, mentre Alienware Area-51 18 lievita a 24,3-30,5 x 410 x 320 mm e un peso massimo di 4,34 Kg.

Quanto costano e dove acquistare i notebook Alienware Area-51

I nuovi portatili da gaming Alienware Area-51 sono già disponibili, attualmente però esclusivamente sul sito ufficiale del produttore. L’azienda al momento offre un’unica opzione con NVIDIA GeForce RTX 5080 personalizzabile per storage e RAM, tuttavia rende noto che a breve arriveranno anche le varianti con GeForce RTX 5070 Ti e GeForce RTX 5090.

Per i prezzi come detto non ci aspettavamo cifre alla portata di tutti; Alienware Area-51 16 ha infatti un prezzo di partenza di 4.099 euro, mentre se puntate ad Alienware Area-51 18 il costo sale di 200 ero, ovvero 4.299 euro.