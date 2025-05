Dopo mesi di rumor e indiscrezioni sulla possibile uscita del secondo trailer di GTA VI, ecco che all’improvviso Rockstar Games si è decisa: il nuovo trailer del kolossal videoludico in arrivo su PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S è finalmente disponibile, e ci permette di scoprire il gioco un po’ più da vicino.

Rockstar pubblica il trailer 2 di GTA VI: iniziamo a scoprire i protagonisti

All’inizio di dicembre 2023 Rockstar Games ha rilasciato il primo trailer dell’attesissimo GTA VI, ma di mese in mese i videogiocatori hanno aspettato con trepidazione di saperne di più. Con il passare del tempo, ha iniziato a diventare sempre più pressante l’idea che il gioco potesse essere rinviato: nonostante le smentite di possibili ritardi rilasciate da Take-Two a novembre, alla fine GTA VI è stato effettivamente rinviato, e nemmeno di così poco.

Come abbiamo visto, per mettere le mani sul nuovo titolo dovremo aspettare il 26 maggio 2026. Per placare un po’ la delusione dei videogiocatori di tutto il mondo, Rockstar Games ha deciso di rilasciare quest’oggi il trailer 2 di GTA VI, che ci mostra qualcosa in più sui personaggi protagonisti e sul mondo di gioco. Nella descrizione del video abbiamo anche una piccola sinossi della trama del gioco:

“Jason e Lucia sanno da sempre che la vita non ha dato loro le carte migliori. Quando, però, un lavoro semplice va per il verso sbagliato, si ritrovano nella parte più oscura del luogo più soleggiato d’America, invischiati in una cospirazione criminale che si estende in tutto lo Stato della Leonida (la versione fittizia della Florida, NdR). Se vogliono sopravvivere saranno costretti a contare più che mai l’uno sull’altra“.

In sostanza ci attende una storia in pieno stile Bonnie e Clyde ambientata a Vice City, una versione fittizia di Miami, e nei dintorni. Sul sito ufficiale sono stati pubblicati ulteriori dettagli e nuove immagini. I protagonisti del gioco saranno Jason Duval e Lucia Caminos: “Jason è cresciuto tra balordi e truffatori“, possiamo leggere sul sito. “Dopo un periodo passato nell’esercito per scrollarsi di dosso la sua complicata adolescenza, si ritrova nelle Keys a fare quello che gli riesce meglio, lavorando per i trafficanti di droga locali. Forse è arrivato il momento di cercare qualcosa di nuovo”.

“Il padre di Lucia le ha insegnato a combattere appena ha imparato a camminare. Da allora, la vita non le ha dato tregua. Combattendo per la sua famiglia è finita nel penitenziario della Leonida, da cui è uscita per pura fortuna. Lucia ha imparato la lezione: d’ora in poi, solo decisioni avvedute. Lucia desidera soprattutto la bella vita che sua madre sogna da quando erano a Liberty City, ma invece di limitarsi a sognare è pronta a prendere in mano la situazione“.

Sul sito è possibile consultare altri dettagli sui vari personaggi del gioco, tra cui Cal Hampton, Boobie Ike, Dre’Quan Priest, Real Dimez, Raul Bautista e Brian Heder, e anche sui luoghi che potremo visitare.

Non ci sono purtroppo particolari approfondimenti lato gameplay, ma rispetto al primo trailer possiamo vedere qualcosa in più sul comparto tecnico che avremo di fronte tra poco più di un anno. Interessante notare come le immagini catturate per il trailer provengano dalla versione PS5 del gioco.

GTA VI uscirà il 26 maggio 2026 su PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X e Xbox Series S: bisogna dunque armarsi di tanta pazienza, visto che al day one mancano esattamente 385 giorni. Quanto state aspettando il nuovo capitolo di Grand Theft Auto? Vi lasciamo come promesso al nuovo trailer.