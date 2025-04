Sony continua il suo percorso di evoluzione costante dell’esperienza utente su PlayStation 5 e, come spesso accade in questi casi, lo fa ascoltando direttamente il feedback della community. A partire dal 24 aprile 2025 infatti, è in distribuzione un nuovo aggiornamento software per PS5 che introduce due funzionalità molto attese: Messa a fuoco dell’audio, pensata per migliorare l’esperienza sonora durante il gioco, e Aspetto, un graditissimo ritorno alle origini che permette di personalizzare l’interfaccia con i temi delle console PlayStation storiche.

Sony porta la Messa a fuoco dell’audio su PS5

Cominciamo dalla novità forse più tecnica ma anche più impattante a livello di esperienza quotidiana, ovvero la Messa a fuoco dell’audio, una funzione che mira a rendere l’audio più chiaro, coinvolgente e (cosa non da poco) personalizzabile in base alle proprie preferenze uditive.

Come spiegato da Shuzo Kikuchi (VP della divisione Product Management di Sony Interactive Entertainment), la funzione consente di amplificare selettivamente determinati elementi sonori, come dialoghi, rumori ambientali o effetti delicati, rendendo più facile distinguere i suoni anche nei contesti più caotici o affollati di effetti.

Gli utenti possono scegliere tra quattro preimpostazioni principali:

Potenzia bassi -> per dare risalto a suoni profondi e avvolgenti, come i motori o le esplosioni

-> per dare risalto a suoni profondi e avvolgenti, come i motori o le esplosioni Potenzia voci -> per enfatizzare le chat vocali e i dialoghi in-game

-> per enfatizzare le chat vocali e i dialoghi in-game Potenzia alti -> per rendere più nitidi suoni come passi, tintinnii e altri rumori acuti

-> per rendere più nitidi suoni come passi, tintinnii e altri rumori acuti Potenzia suoni tenui -> per non perdere nemmeno i fruscii più leggeri o i dettagli ambientali

Ma non è tutto, ogni preimpostazione può essere regolata su tre livelli (Debole, Media, Forte), e c’è anche la possibilità di bilanciare il suono separatamente tra canale sinistro e destro, un’attenzione non scontata che strizza l’occhio anche all’accessibilità.

La funzione è disponibile esclusivamente con cuffie connesse via USB o ingresso analogico, mentre almeno per ora non è supportata tramite HDMI (quindi niente soundbar o TV). Per attivarla, basta andare in Impostazioni -> Audio -> Volume -> Messa a fuoco dell’audio, oppure è possibile accedervi rapidamente tramite il Centro di controllo, per modificare i settaggi anche durante una sessione di gioco.

Sony PlayStation 5 riceve i temi delle console classiche

In occasione del 30° anniversario del brand PlayStation, Sony ha deciso di fare un regalo ai fan di lunga data, reintroducendo una delle funzionalità più richieste dagli utenti: la personalizzazione dell’interfaccia grafica della schermata principale.

La funzione denominata Aspetto, consente di selezionare il design ispirato a una delle quattro console storiche PlayStation (PS1, PS2, PS3 e PS4) per rivivere l’estetica di un’epoca videoludica passata, ma mai dimenticata.

La personalizzazione riguarda l’intero look della schermata iniziale della PS5 e include anche elementi audio tematici, per un’esperienza visiva e sonora coordinata; la si può trovare in Sistema -> Aspetto -> Aspetto e audio, dove sarà possibile scegliere il tema preferito tra quelli disponibili.

Sony ha definito questa funzione una risposta alla “straordinaria accoglienza” che aveva ricevuto un’anteprima simile nei mesi precedenti, e non è escluso che in futuro possano arrivare altri temi ispirati ad anniversari o franchise iconici.

Come detto, l’aggiornamento è in fase di rilascio globale dal 24 aprile, ma la distribuzione avverrà in modo graduale; non tutti gli utenti lo riceveranno immediatamente, quindi potrebbe volerci qualche giorno prima che le nuove opzioni compaiano nel menu delle impostazioni.

Insomma, un aggiornamento che punta dritto al cuore (e alle orecchie) dei giocatori, migliorando l’accessibilità audio e offrendo nuove opzioni per chi ama personalizzare l’esperienza di gioco fin nei minimi dettagli.