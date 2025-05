Brutte notizie per i portafogli dei gamer (o presunti prossimi) Xbox sparsi per il globo. Microsoft ha infatti annunciato un ritocco verso l’alto dei prezzi per le sue console Xbox Series S e X, per i controller e persino per alcuni dei nuovi giochi first-party in uscita. Prepariamoci quindi a vedere cambiamenti nei listini, a partire da oggi stesso.

Dettagli sui rincari per console e accessori

Se stavate pensando di acquistare una nuova console Xbox, sappiate che i prezzi consigliati al dettaglio sono stati modificati. Negli Stati Uniti, la Xbox Series X subisce un aumento significativo di 100 dollari, passando a $599.99. Ma non è l’unica a vedere il prezzo salire. La Xbox Series S (512GB) passa da $299.99 a $379.99, con un incremento di 80 dollari. Anche gli altri modelli non sono esenti: la Xbox Series S da 1TB si posizionerà a $429.99, la Xbox Series X digital edition costerà $549.99 e l’edizione speciale 2TB galaxy black raggiungerà la cifra – davvero notevole – di $729.99.

Questi aumenti non riguardano solo le console. Anche gli accessori come i controller wireless Xbox e le cuffie wireless Xbox vedranno un aggiustamento del prezzo consigliato negli USA, rispettivamente a $64.99 e $119.99. C’è da dire, però, che spesso è già possibile trovare questi accessori a prezzi simili presso vari rivenditori.

E per noi in Europa? Gli aumenti ci toccano da vicino. Nel Vecchio Continente e nel Regno Unito, la Xbox Series S (512GB) avrà un prezzo consigliato di €349.99 / £299.99, mentre la Xbox Series X (1TB) salirà a €599.99 / £499.99. Una mossa che segue quella già fatta da Sony per la sua PS5 in Europa e Regno Unito all’inizio del mese, segnalando forse una tendenza più ampia nel settore.

Impatto sui giochi e contesto di mercato

Ma le novità non finiscono qui, purtroppo. Microsoft ha in programma di adeguare anche il prezzo di alcuni dei suoi nuovi giochi first-party durante le prossime festività natalizie. Si passerà dagli attuali $69.99 ai $79.99 per i titoli di punta. Questo allineamento ricorda da vicino la strategia di prezzo più elevata adottata da Nintendo per i suoi titoli di lancio per Switch 2. Una buona notizia in questo scenario c’è: il prezzo dell’abbonamento Xbox Game Pass, per ora, rimarrà invariato. Un sospiro di sollievo per molti di noi!

Non è la prima volta che assistiamo a un ritocco dei prezzi da parte di Microsoft. Già nel giugno 2023, l’azienda aveva aumentato il prezzo della Xbox Series X e contestualmente anche quello di Xbox Game Pass – ricordate gli aumenti dello scorso anno? – che vide anche l’introduzione di un nuovo tier standard.

Questi recenti aumenti arrivano in un periodo di incertezza economica, con l’ombra dei dazi doganali (i cosiddetti “Trump tariffs”) sullo sfondo. Curiosamente, questo annuncio segue di appena un giorno le dichiarazioni del CEO Satya Nadella durante la call sugli utili del terzo trimestre fiscale. Nadella ha rivelato con orgoglio che Microsoft “ha chiuso il trimestre come il principale editore per preordini e preinstallazioni sia su Xbox che su PlayStation Store”. Inoltre, i ricavi del PC Game Pass sono aumentati del 45% su base annua.