Purtroppo, la notizia che molti di voi non avrebbero voluto leggere è giunta, non si tratta di un’indiscrezione, è ufficiale: i fan di Grand Theft Auto dovranno attendere ancora un po’ prima di poter tornare a Vice City, Rockstar Games ha infatti annunciato nelle scorse ore un rinvio ufficiale dell’attesissimo nuovo capitolo GTA VI, spostando l’uscita al 26 maggio 2026.

Un posticipo di diversi mesi quindi rispetto a quella che era la tempistica più accreditata, che voleva il gioco pronto al debutto nell’autunno di quest’anno; scopriamo insieme quali sono le motivazioni fornite dall’azienda.

Rockstar chiede tempo e pazienza per l’uscita di GTA VI

La notizia è stata data con un messaggio pubblicato sul sito web ufficiale di Rockstar Games, in cui gli sviluppatori si scusano apertamente per il ritardo, sottolineando al contempo quanto l’entusiasmo e l’interesse dimostrati dai fan abbiano rappresentato una motivazione costante durante lo sviluppo.

Il team afferma di essere al lavoro con l’obbiettivo, da sempre prioritario, di superare le aspettative del pubblico con il prossimo capitolo della serie Grand Theft Auto.

Ciao a tutti, Grand Theft Auto VI uscirà il 26 maggio 2026. Ci dispiace molto che sia più tardi del previsto. L’interesse e l’entusiasmo che circondano un nuovo Grand Theft Auto sono stati davvero toccanti per tutto il nostro team. Vogliamo ringraziarvi per il vostro supporto e la vostra pazienza mentre lavoriamo per completare il gioco. Con ogni gioco che abbiamo pubblicato, l’obiettivo è sempre stato quello di cercare di superare le vostre aspettative, e Grand Theft Auto VI non fa eccezione. Speriamo che comprendiate che abbiamo bisogno di questo tempo extra per offrire il livello di qualità che vi aspettate e meritate. Non vediamo l’ora di condividere presto maggiori informazioni con voi. Cordiali saluti,

Rockstar Games

Chi ha seguito da vicino le varie notizie su GTA VI avrà ben presente come Rockstar, dopo la pubblicazione del primo trailer nel dicembre 2023, abbia mantenuto un profilo estremamente basso, evitando accuratamente di rilasciare nuovi dettagli concreti sullo sviluppo o sulle meccaniche del gioco.

GTA VI, come già noto, sarà ambientato nell’iconica Vice City e introdurrà la prima protagonista femminile della serie, Lucia, in una trama che (almeno da quanto emerso finora) prenderà ispirazione da Bonnie and Clyde, lasciando presagire un mix esplosivo tra colpi spettacolari, relazioni criminale e una narrazione fortemente caratterizzata.

Per quanto comprensibile, il posticipo del prossimo capitolo di una delle saghe videoludiche più amate non pesa solo sulle aspettative dei fan, ma anche sul mercato; basti pensare che dopo la diffusione della notizia le azioni di Take-Two sono scese dell’8% nelle contrattazioni pre-market al NASDAQ, un dato che evidenzia quanto forte sia l’attesa per il nuovo capitolo.

Nonostante ciò, l’attuale GTA V continua a godere di una popolarità straordinaria a più di 11 anni di distanza dal suo debutto, secondo gli ultimi dati infatti il gioco è riuscito a conquistare nuovamente il primo posto su Twitch nel 2024 come titolo più visto.

In definitiva, il rinvio di GTA VI farà sicuramente storcere il naso a molti, tuttavia non è la prima volta che Rockstar decide di prendersi più tempo per finalizzare un titolo e i risultati, storicamente parlando, hanno spesso premiato questa scelta.

Non ci resta quindi che metterci il cuore in pace a attendere pazientemente, circa un anno, nella speranza che questo tempo extra si traduca davvero in un’esperienza rivoluzionaria, curata nei minimi dettagli e capace di riscrivere nuovamente gli standard del genere open world.