La rivoluzione video di X, il social network precedentemente noto come Twitter, continua senza sosta; dopo l’introduzione del feed verticale in stile TikTok e la possibilità di caricare contenuti fino a tre ore di durata, la piattaforma guidata da Elon Musk apre ora le porte all’alta definizione vera e propria, annunciando il supporto ufficiale ai video in risoluzione 4K.

L’annuncio è arrivato nelle scorse ore direttamente dall’account tecnico ufficiale della piattaforma, e riguarda per il momento un rollout limitato a una selezione di creatori, con l’obiettivo dichiarato di estendere la funzionalità a tutti gli abbonati premium nel prossimo futuro.

Via libera ai video in 4K su X

Da quando Elon Musk ha preso le redini della piattaforma, le strategie di X si sono spostate con decisione verso un modello centrato sui contenuti video lunghi, immersivi e monetizzabili. A dimostrarlo sono i numerosi interventi apportati al sistema di upload: dagli 8 GB di limite per file video alla durata massima di 3 ore, fino al feed personalizzato di video verticali pensato per invogliare la fruizione rapida e continua, proprio come accade su TikTok o Instagram.

Con l’introduzione del 4K la piattaforma intende alzare ulteriormente l’asticella qualitativa, offrendo una resa visiva nettamente superiore rispetto all’attuale 1080p, soprattutto su schermi di grandi dimensioni; una scelta che strizza l’occhio ai creator professionisti, dai podcaster agli streamer, passando per gli influencer tech e lifestyle che cercano sempre più spesso una piattaforma alternativa a YouTube o ai social tradizionali.

Al momento, come detto, l’upload in 4K è disponibile soltanto per una ristretta cerchia di creator selezionati, probabilmente in fase di test tecnico e valutazione dell’infrastruttura; tuttavia, X ha già confermato che la novità sarà resa disponibile agli abbonati premium, senza però fornire una data ufficiale di rilascio globale.

Gli utenti interessati a poter sfruttare la novità dovranno dunque pazientare ancora un po’, ma il percorso è ormai tracciato, X vuole diventare una piattaforma di riferimento per i contenuti video in alta qualità, cercando di attirare sia il pubblico che i creator con strumenti professionali e incentivi economici.