Stando a quanto afferma il proprio amministratore delegato Linda Yaccarino, X è ormai prossimo a lanciare X Money, il servizio di pagamenti digitali che debutterà entro la fine dell’anno avvalendosi di alcuni importanti partner come Visa.

Nel suo annuncio Yaccarino afferma che il servizio supporterà la tecnologia Visa Direct, consentendo così agli utenti di effettuare pagamenti P2P da utente a utente e trasferire istantaneamente denaro al proprio conto bancario tradizionale, e viceversa.

Stando al sito web di X Payments, il servizio ha già ottenuto l’approvazione per le licenze di trasferimento di denaro in 41 Stati USA. Sebbene non ci siano altre informazioni ufficiali a disposizione, la scorsa estate Bloomberg aveva riferito che X Payments avesse stretto accordi con Citibank, Stripe e Adyen.

L’annuncio di X Money non è una sorpresa

Ad ogni modo, l’introduzione di un sistema di pagamenti nel mondo X non è certamente una sorpresa, considerato che un simile servizio è stato considerato come una componente importante dell’obiettivo di Elon Musk, proprietario di X, di trasformare la piattaforma in una “app per tutto”.

Poco dopo aver acquistato X nell’ottobre del 2022 per 44 miliardi di dollari – quando ancora si chiamava Twitter – Musk aveva d’altronde anticipato piani che avrebbero trasformato l’azienda in una banca in grado di offrire conti deposito ad alto rendimento, carte di debito e finanziamenti. Considerato che l’imprenditore conosce molto bene l’industria dei pagamenti (è stato fra i protagonisti del boom di PaypPal insieme a Peter Thiel), è lecito pensare alla realizzazione di un’importante sinergia: da una parte la propria esperienza diretta nel settore, dall’altra la presenza di un’invidiabile base di oltre 600 milioni di utenti in tutto il mondo.

Yaccarino afferma infine che la partnership con Visa è il “primo di molti grandi annunci” che verranno fatti su X Money quest’anno. Vedremo se, già nei prossimi giorni, saranno condivisi ulteriori dettagli sul programma.