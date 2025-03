A distanza di pochi anni dall’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk per 44 miliardi di dollari è arrivato l’annuncio da parte dell’eccentrico miliardario che il popolare social network, che nelle more ha cambiato nome, divenendo X, è stato acquistato da xAI per 33 miliardi di dollari.

Ricordiamo che xAI è un’azienda di Elon Musk specializzata nel settore dell’intelligenza artificiale, lanciata un paio di anni fa e divenuta rapidamente uno dei punti di riferimento per quanto riguarda le funzionalità IA.

X e xAI uniscono le loro forze

L’operazione annunciata nelle scorse ore da Elon Musk sarà in grado, a dire di quest’ultimo, di sbloccare “un potenziale immenso, unendo la capacità e l’esperienza di intelligenza artificiale avanzata di xAI con l’enorme portata di X” e grande soddisfazione è stata espressa anche da Linda Yaccarino, CEO di X, che senza mezzi termini ha commentato la notizia sostenendo che il futuro non potrebbe essere più luminoso.

Secondo Musk l’unione tra queste due società offrirà esperienze più intelligenti e significative a miliardi di persone, il tutto restando fedeli alla mission principale di ricerca della verità e avanzamento della conoscenza.

Sempre a dire di Musk, l’unione di X e xAI consentirà alla nuova realtà di costruire una piattaforma che non riflette solo il mondo ma accelera attivamente il progresso umano.

Nei progetti iniziali di Musk vi era quello di rendere X un’applicazione per tutto, obiettivo che fino ad oggi il miliardario non è riuscito a centrare ma nell’estate del 2023, quando ha lanciato xAI, non ha nascosto di avere in programma l’unione tra queste due realtà al fine di sfruttare al meglio le rispettive potenzialità.

Ebbene, quel progetto oggi si è realizzato.