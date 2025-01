Dopo Instagram che ha appena annunciato un nuovo rivale di CapCut, anche Bluesky e X stanno approfittando della situazione politica statunitense che mette una grande incognita sul futuro di TikTok nel Paese.

Entrambe le piattaforme social hanno infatti introdotto nuove funzionalità video per offrire agli utenti statunitensi un’alternativa alla popolare piattaforma cinese.

Bluesky ha lanciato i feed personalizzabili per i video, attraverso i quali gli utenti possono scorrere verso l’alto o verso il basso per sfogliarli e creare feed mirati che estraggono solo videoclip da hashtag specifici.

Il nuovo feed video è accessibile sotto la scheda di ricerca e fornisce una cronologia dei video di tendenza sulla piattaforma. Come qualsiasi altro feed è possibile scegliere di aggiungerli o meno, in linea con la filosofia “Bluesky è tuo e puoi personalizzarlo”.

We had to get in on the video action too — Bluesky now has custom feeds for video!Like any other feed, you can choose to pin these or not. Bluesky is yours to customize.

— Bluesky (@bsky.app) 2025-01-20T03:41:13.225Z