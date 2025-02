Stando a quanto rivela il Wall Street Journal, X ha raggiunto un accordo con il presidente Donald Trump per chiudere una causa legale aperta nel 2021, quando l’attuale numero 1 della Casa Bianca si era visto chiudere il proprio account sul social media. Per evitare gli sviluppi in sede giudiziaria, la società – ora di proprietà di Elon Musk – ha dunque accettato di pagare 10 milioni di dollari in un momento in cui, peraltro, il diretto interessato (Trump) e il proprietario del social media (Musk) sembrano essere molto vicini.

Cosa è accaduto negli ultimi anni tra X e Trump

Ricostruendo brevemente la vicenda, ricordiamo che Trump aveva citato in giudizio l’allora Twitter, Meta e YouTube dopo essersi visto chiudere o sospendere i propri account dalle piattaforme di social network in seguito ai disordini avvenuti il 6 gennaio 2021, quando Trump – secondo Twitter – aveva incitato un folto gruppo di manifestanti a invadere il Campidoglio, a Washington, con una posizione sempre contestata dall’attuale presidente.

Gli avvocati di Donald Trump hanno affermato che le sospensioni degli account avrebbero violato i diritti sanciti dal Primo emendamento e proprio su questa motivazione si era basata la decisione dei legali di presentare ricorso contro la decisione dei giudici di respingere la causa contro Twitter, nel 2022.

Una notizia attesa da tempo

La notizia dell’accordo legale non dovrebbe comunque stupire. Non troppo tempo fa, infatti, anche Meta ha deciso di chiudere anticipatamente la vicenda pagando 25 milioni di dollari, buona parte dei quali – pare – andranno alla costruzione della biblioteca presidenziale di Trump. Il Wall Street Journal si dice inoltre convinto che i legali di Trump potrebbero presto raggiungere anche un accordo con Google, decidendo in tal modo di superare definitivamente l’accaduto.

Come anticipavamo poche righe fa, l’accordo con X è probabilmente quello più scontato dei tre, considerata la stretta relazione che oggi unisce Elon Musk a Trump. Il proprietario di X ha già da tempo ripristinato l’account che il presidente aveva su Twitter subito dopo aver rilevato l’azienda nel 2022, spendendo poi almeno 250 milioni di dollari per la sua campagna presidenziale nel 2024.