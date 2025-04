ASUS è una delle aziende più attive nel panorama dell’hardware per PC, incluso il mercato delle schede grafiche dove ormai è attiva da ben 30 anni. Per festeggiare questo lungo e prestigioso percorso, iniziato tre decadi fa con la ASUS 375, il colosso taiwanese ha annunciato una collaborazione con Bethesda e id Software che sfocerà con il lancio del tanto atteso DOOM: The Dark Ages e in particolare con una nuova scheda grafica a marchio ROG, la ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC DOOM Edition.

ASUS quindi rende omaggio a DOOM, un franchise iconico con una lunga e leggendaria storia tra i titoli PC gaming che ora vedrà l’ingresso sul mercato di questa nuova schede grafica top di gamma e un bundle con una serie di chicche che sicuramente saranno gradite dagli amanti del genere.

L’importanza di questo “traguardo” è sottolineato ed enfatizzato dalle parole di Kent Chien, Corporate Vice President di ASUS:

Siamo entusiasti di continuare le nostre celebrazioni per il 30° anniversario collaborando con gli sviluppatori di DOOM, che hanno anche svolto un ruolo pionieristico nel settore del PC gaming per oltre tre decenni. Abbiamo collaborato a stretto contatto con id Software e Bethesda per sviluppare una scheda grafica che speriamo i fan del franchise di DOOM apprezzeranno e saranno orgogliosi di esporre all’interno dei loro sistemi e collezioni.

ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition: bella e potente

DOOM: The Dark Ages è il prequel di titoli che hanno fatto la storia come DOOM (2016) e DOOM Eternal. Il gioco racconta l’epopea della saga del DOOM Slayer e vanta l’impiego della nuova filosofia “Stand and Fight” (Resisti e Combatti) che in sostanza ridefinisce l’approccio al combattimento nell’intera saga. Per rendere ancora più realistiche le battaglie e l’esperienza utente, DOOM: The Dark Ages può contare su diverse tecnologie di ultima generazione (by idTech8), supporto nativo al ray tracing e tutta una serie di ottimizzazioni che dovrebbero migliorare di molto il gameplay.

Tra le tecnologie supportate ci sono anche quelle più recenti di casa NVIDIA e delle GeForce RTX 50, ovvero il DLSS 4 con Multi Frame Generator. Qui entra il campo la nuova ROG Astral GeForce RTX 5080 OC DOOM Edition, una versione ad-hoc della più nota ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC che avevamo provato, completamente rivisitata a livello estetico per riprendere temi e colori inerenti alla saga di DOOM.

Basata su un’accattivante combinazione di colori verde e oro, l’artwork del DOOM Slayer sul backplate e le ventole verdi con richiami alla iconica Shield Saw, la ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition rende omaggio all’ultimo capitolo del franchise. Se questo non dovesse bastare, la staffa di montaggio posteriore e il dissipatore di calore sono anch’essi rivestiti in colorazione oro per accentuare ulteriormente il tema del videogioco.

Non solo estetica ma anche tanta potenza per la ROG Astral GeForce RTX 5080 OC DOOM Edition che, al pari della sorella, può contare su una GPU NVIDIA Blackwell da 10.752 Cuda Core abbinata a 16 GB di velocissima memoria GDDR7 30 Gbps. L’interfaccia memoria rimane a 256 bit, il GPU Clock arriva a 2.790 MHz mentre la potenza di calcolo AI sfiora i 1.900 TOPs, rendendo questa GPU ottima anche per la produttività.

Curata nei minimi dettagli anche per quanto riguarda il sistema di dissipazione, la nuova scheda grafica ASUS ROG vanta un design brevettato per la camera di vapore, un pad termico a cambiamento di fase, dissipatore ad alta densità e quattro ventole Axial-tech che permettono di tenere sempre fresche GPU e memorie.

Specifiche tecniche ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition

GPU GB203-400

Streaming Multiprocessor 84

Cuda Core 10.752

Tensor Core 336

TMU 336

RT Core 84

Frequenza GPU 2.790 MHz in OC Mode (Founders Edition 2.617 MHz)

Memoria 16 GB GDDR7

Velocità memoria 30 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 960 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

ASUS Aura Sync

TBP 360 watt

Interfaccia PCI-E 5.0

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

Disponibilità e prezzo della ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition

La ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition sarà venduta esclusivamente sul Bethesda Gear Store con in bundle una T-shirt esclusiva, un tappetino per il mouse, la replica dell’iconica keycard gialla, una skin di gioco esclusiva ROG DOOM Slayer Legionary e, opzionalmente, la Premium Edition del gioco.

Il prezzo al momento non è noto, ma ci aspettiamo che questo modello ulteriormente personalizzato vada oltre quota 1.500 euro, al pari per intenderci del modello standard. Per maggiori informazioni potete consultare la pagina ufficiale di Bethesda Gear Store.