Dopo aver introdotto alcuni miglioramenti all’interfaccia utente e aver risolto una grave vulnerabilità di sicurezza, il team di sviluppo di WhatsApp sta preparando una importante novità per il client Web della popolare app di messaggistica.

Nello specifico, sembra che il client Web possa presto pareggiare le versioni desktop (per computer Mac e PC Windows) per quanto concerne il supporto a chiamate vocali e videochiamate, semplificando ulteriormente la comunicazione sui dispositivi connessi.

WhatsApp Web potrebbe pareggiare le app “native” per computer

WhatsApp Web è la versione della popolare app di messaggistica accessibile da un qualsiasi browser Web che, tramite un’associazione super rapida (scansione di un codice QR), consente di avere le proprie chat su qualsiasi computer connesso a internet.

Secondo quanto diffuso dal portale specializzato WaBetaInfo, le più recenti versioni in beta del client nascondono i lavori in corso per l’implementazione del supporto a chiamate vocali e videochiamate, aspetto che in ambito computer è attualmente limitato alle app per macOS e Windows 11/Windows 10.

Qualora questi lavori in corso si concretizzassero nell’implementazione effettiva, il client Web di WhatsApp supererebbe i limiti che attualmente lo caratterizzano e andrebbe a pareggiare le funzionalità delle app “native” per computer.

A quel punto, gli utenti potranno smettere di dipendere dalle app “native” ed effettuare chiamate vocali e videochiamate direttamente dal browser Web che utilizzano quotidianamente (Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari o qualsiasi altro browser compatibile).

Non è ancora chiaro quando questa novità possa effettivamente essere implementata e non è chiaro nemmeno come si presenterà (ciò è normale, considerando la fase work in progress).

Come scaricare o aggiornare WhatsApp per PC Windows

Per scaricare o aggiornare WhatsApp per PC Windows è sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Microsoft Store (tramite questo link) ed effettuare un clic su “Installa” o “Aggiorna”. In alternativa, potete effettuare il download diretto del file .EXE (tramite questo link) e procedere con l’installazione manuale di WhatsApp Desktop

Nel caso in cui, invece, vogliate provare in anteprima le nuove funzionalità che verranno implementate in futuro nel client Desktop della popolare app di messaggistica, dovrete installare WhatsApp Beta dal Microsoft Store (tramite questo link). In ultima istanza, è possibile sfruttare l’app da browser Web tramite il portale web.whatsapp.com.