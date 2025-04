Meta ha corretto una grave vulnerabilità lato sicurezza che affliggeva WhatsApp Desktop, ovvero l’accezione della popolare app di messaggistica destinata ai computer Windows.

Il team di sicurezza del colosso di Menlo Park ha parlato di un problema presente in tutte le versioni rilasciate finora per il client desktop, avvisando gli utenti della necessità di aggiornare l’app all’ultima versione, la prima “libera” da questa problematica. Andiamo a scoprire qualche dettaglio su questa vulnerabilità e come aggiornare l’app su PC Windows.

WhatsApp Desktop (per Windows): risolta una grave vulnerabilità

Come anticipato in apertura, tramite un post sul portale della sicurezza di Facebook, Meta ha avvisato gli utenti WhatsApp Desktop del fatto che fosse necessario aggiornare l’app per computer Windows al fine di beneficiare di una importante correzione in termini di sicurezza.

Vulnerabilità CVE-2025-30401: Un problema di spoofing in WhatsApp per Windows, precedente alla versione 2.2450.6, visualizzava gli allegati in base al loro tipo MIME, ma selezionava il gestore di apertura file in base all’estensione del nome file. Una mancata corrispondenza creata da un malintenzionato avrebbe potuto indurre il destinatario a eseguire inavvertitamente codice arbitrario anziché visualizzare l’allegato quando lo apriva manualmente in WhatsApp.

In soldoni, gli aggressori potevano sfruttare questa criticità in ambito sicurezza per inviare file creati appositamente per apparire, agli occhi dell’app, come file diversi e poter infettare i computer dei bersagli.

A quanto pare, le versioni dell’app di messaggistica interessate da questo problema legato alla sicurezza sono tutte quelle precedenti alla 2.2450.6. Di conseguenza, è molto importante procedere con l’aggiornamento e, poco sotto, vi spieghiamo come procedere.

Come scaricare o aggiornare WhatsApp per PC Windows

Per scaricare o aggiornare WhatsApp per PC Windows è sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Microsoft Store (tramite questo link) ed effettuare un clic su “Installa” o “Aggiorna”. In alternativa, potete effettuare il download diretto del file .EXE (tramite questo link) e procedere con l’installazione manuale di WhatsApp Desktop

Nel caso in cui, invece, vogliate provare in anteprima le nuove funzionalità che verranno implementate in futuro nel client Desktop della popolare app di messaggistica, dovrete installare WhatsApp Beta dal Microsoft Store (tramite questo link). In ultima istanza, è possibile sfruttare l’app da browser Web tramite il portale web.whatsapp.com.