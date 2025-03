WhatsApp Web, la versione di WhatsApp che permette di accedere alla popolare app di messaggistica tramite browser Web, sta ricevendo un nuovo look.

La nuova interfaccia evolve quella che era stata introdotta ormai quasi un anno fa dal team di sviluppo, si caratterizza per una maggiore pulizia e per un design più elegante, accompagnato da colori più chiari o più scuri a seconda del tema impostato.

WhatsApp Web: nuovo look in rollout per tutti

Il team di WhatsApp sta distribuendo “Un nuovo look per WhatsApp” su WhatsApp Web, proponendo un’interfaccia utente rivista rispetto al passato:



“A partire da oggi, WhatsApp Web avrà un design tutto nuovo. Noterai qualche differenza nell’aspetto, ma il funzionamento sarà lo stesso.”

Prima di passare all’analisi approfondita di questa nuova interfaccia (protagonista della seguente immagine), segnaliamo che la novità è in rollout graduale per tutti con la versione 2.3000.1021090089 del client Web.

Cosa cambia rispetto alla precedente interfaccia

Come anticipato in apertura, la nuova interfaccia di WhatsApp Web va a evolvere la vecchia interfaccia disponibile sul client Web della popolare app di messaggistica, con l’obiettivo di rendere il tutto più elegante, pulito e minimale.

Rispetto alla vecchia interfaccia (prima immagine della galleria sottostante), la nuova interfaccia (seconda immagine) si estende per tutta la grandezza della finestra del browser in cui è aperta e non si presenta più come riquadro contornato da parti in verde e in beige.

Per migliorare la leggibilità complessiva, WhatsApp ha scelto colori che diano maggiore contrasto, abbandonando le tonalità di blu, sia su tema chiaro che su tema scuro, per sposare alternanza tra bianco/nero e grigi più o meno scuri.

Al netto di questi cambiamenti estetici, come sottolineato dal team di WhatsApp nel pop-up che avvisa sul nuovo look del client Web, non sono state “toccate” le altre funzionalità che restano al loro posto, per non alterare l’esperienza utente esistente.