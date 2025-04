Prosegue senza sosta il lavoro di WhatsApp per migliorare l’esperienza utente e questa volta il focus è tutto sui messaggi vocali, una delle funzioni più utilizzate dagli utenti nell’ambito della comunicazione quotidiana; con il rilascio dell’ultimo aggiornamento Beta di WhatsApp per iOS (versione 25.13.10.70), disponibile attraverso il programma TestFlight, emerge infatti una novità che semplifica notevolmente l’invio di note vocali: la registrazione con un solo tocco.

Scopriamo insieme di cosa si tratta e perché potrebbe cambiare, in meglio, le nostre abitudini di utilizzo dell’app.

Registrare messaggi vocali su WhatsApp per iPhone sarà più semplice che mai

Come mostrato dallo screenshot che potete vedere poco sotto, alcuni beta tester possono già provare questa nuova modalità di registrazione che, a conti fatti, unifica e semplifica i due metodi attualmente disponibili su WhatsApp.

Fino ad oggi infatti, per inviare un messaggio vocale era necessario:

tenere premuto il pulsante del microfono per registrazioni brevi (inviato automaticamente al rilascio, se durava almeno un secondo)

scorrere verso l’alto dopo aver premuto il microfono, attivando così la modalità di registrazione “bloccata”, utile per i messaggi più lunghi

Con il nuovo aggiornamento però, non sarà più necessario effettuare alcuno swipe o tenere premuto il pulsante, basterà un solo tocco sul microfono per avviare automaticamente la registrazione in modalità bloccata; in altre parole, WhatsApp eliminerà ogni gesto aggiuntivo, rendendo l’interazione ancora più fluida, naturale e immediata.

Questa nuova funzionalità, sebbene all’apparenza possa sembrare solo un piccolo ritocco, potrebbe effettivamente alleggerire il processo di invio dei messaggi vocali, favorendo una comunicazione più rapida ed efficiente soprattutto in quelle situazioni in cui ogni secondo risparmiato fa la differenza (pensiamo, tanto per fare qualche esempio, all’invio di aggiornamenti mentre si è in movimento o durante situazioni lavorative concitate).

Naturalmente, come sempre accade in questi casi, ci vorrà un po’ di tempo per abituarsi; chi è solito utilizzare il “vecchio” metodo del tenere premuto o dello swipe verso l’alto potrebbe inizialmente trovarsi spiazzato. Tuttavia, dopo qualche utilizzo, è probabile che la maggior parte degli utenti apprezzerà la nuova modalità per la sua immediatezza.

Al momento, questa novità è disponibile solo per un numero limitato di beta tester su iOS, ma è lecito aspettarsi che in caso di feedback positivi la funzionalità venga estesa a un pubblico più ampio nelle prossime settimane, fino ad arrivare alla versione stabile dell’app e (teoricamente) anche su Android.

Con il nuovo sistema di registrazione rapida dei messaggi vocali con un solo tocco, WhatsApp dimostra ancora una volta di voler ridurre l’attrito nell’utilizzo quotidiano della sua piattaforma, perfezionando continuamente quelle micro interazioni che, sommate, contribuiscono a rendere l’esperienza utente sempre più scorrevole ed efficiente; non ci resta quindi che pazientare ancora un po’ prima di poter provare direttamente questa piccola grande rivoluzione nel mondo dei messaggi vocali.