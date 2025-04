Nella giornata di oggi, martedì 8 aprile, Meta ha annunciato l’introduzione di nuove misure di protezione per i cosiddetti account per teenager, un tipo di profilo di Instagram per i minori introdotto lo scorso settembre che l’azienda sta rendendo inoltre disponibile anche su Facebook e Messenger.

“Sono aggiornamenti importanti che hanno cambiato radicalmente l’esperienza degli adolescenti su Instagram. Siamo incoraggiati dai progressi, ma il nostro lavoro per supportare genitori e adolescenti non si ferma qui, quindi stiamo annunciando protezioni aggiuntive ed espandendo gli account per teenager a Facebook e Messenger per dare ai genitori maggiore tranquillità nell’utilizzo delle app di Meta”, scrive l’azienda.

Due novità per gli account per teenager di Instagram, in arrivo anche su Facebook e Messenger

I minori di 16 anni con un account per teenager di Instagram attivo non potranno più trasmettere video in diretta senza l’autorizzazione dei genitori o tutori, senza la quale non potranno nemmeno disattivare la funzione di censura automatica delle foto di nudo (o presunte tali) nei messaggi diretti.

Sono queste le due nuove restrizioni che nei prossimi due mesi si aggiungeranno a quelle già attive sugli account per teenager di Instagram, che sono un tipo di account attivo automaticamente per i minorenni (per i minori di 16 anni è disattivabile con il solo permesso di un genitore), profilo contenente delle protezioni che garantiscono alcune sicurezze in più per genitori e tutori. Gli account privati predefiniti, la possibilità di ricevere messaggi solo dalle persone che seguono o con cui sono già connessi, l’impostazione più restrittiva del controllo dei contenuti sensibili mostrati in Esplora e Reels, i promemoria dei limiti di tempo e la modalità sospensione che silenzia le notifiche tra le ore 22 e le 7 sono alcune delle restrizioni attive per questo tipo di account.

Come anticipato, questi profili per adolescenti saranno attivabili anche su Facebook e Messenger: a partire da oggi negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia e in Canada, e prossimamente anche in altri Paesi (Meta non ha specificato quali, ma è probabile siano presto attivabili anche in Italia).

La scelta di allargare la disponibilità degli account per teenager, ha spiegato Meta, deriva anche dal successo che avrebbero già riscosso in questi primi mesi di disponibilità: sarebbero più di 54 milioni gli account per teenager attivi. Meta ha anche detto che finora il 97% dei minori tra 13 e 15 anni non li ha disattivati.

In un sondaggio commissionato da Meta e condotto da Ipsos tra il 28 febbraio e il 7 marzo 2025 su 2005 statunitensi genitori di minori tra i 13 e i 17 anni, è emerso che quasi tutti gli intervistati (il 94%) hanno trovato per loro utili gli account per teenager e l’85% ritiene che rendano più semplice aiutare i propri figli ad avere esperienze positive su Instagram. La maggioranza dei genitori ritiene inoltre utili le restrizioni predefinite integrate, con oltre il 90% che afferma che ogni funzionalità è efficace per supportare i propri figli adolescenti su Instagram.

«Gli account per teenager di Instagram riflettono l’importanza di creare esperienze online su misura per i teenager, in linea con il loro sviluppo, ma anche di implementare strumenti di protezione adeguati. Gli adolescenti più giovani sono più vulnerabili perché le loro capacità si stanno ancora sviluppando e richiedono pertanto maggiore protezione. In generale, le impostazioni sono specifiche per l’età e offrono tipi di protezione diversi per teenager di età differenti» ha detto Yvonne Johnson, presidente del National PTA, un’organizzazione di genitori e insegnanti.