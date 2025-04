Mentre cresce l’attesa per il debutto ufficiale, il nuovo Huawei Watch 5 inizia a svelarsi sempre di più: dopo essere passato recentemente presso l’ente di certificazione NBTC (rivelando il supporto alla connettività LTE e il codice modello RTS-AL00), oggi arrivano immagini e dettagli ancora più concreti, grazie a una fuga di notizie firmata dal leaker Sudhanshu Ambhore in collaborazione con 91mobiles.

Scopriamo dunque insieme tutte le novità trapelate sul prossimo smartwatch di casa Huawei, che promette di alzare ulteriormente l’asticella sia dal punto di vista estetico che funzionale.

Design elegante e varianti per tutti i gusti con Huawei Watch 5

Partiamo dal design che come sempre rappresenta un elemento centrale quando si parla di dispositivi indossabili, Huawei Watch 5 dovrebbe essere proposto in due varianti di misura, da 42 mm e da 46 mm, andando così incontro sia a chi preferisce un orologio più compatto e leggero, sia a chi predilige un quadrante più ampio e leggibile.

Le colorazioni trapelate, inoltre, sono davvero numerose e variegate: oro/beige, blu, bianco, verde, marrone e nero, con abbinamenti di cinturini che spaziano dal classico silicone all’acciaio, fino a una variante che presenta un interessante design in simil-tessuto. Una scelta che punta evidentemente a soddisfare gusti ed esigenze differenti, sia in ambito sportivo che in contesti più eleganti.

Dalle immagini emerse possiamo notare un quadrante circolare con cornici sottili, un’estetica molto pulita e moderna; sul bordo destro trovano posto una corona girevole accentuata, utile per la navigazione nei menu, un pulsante fisico e un modulo ovale con due intagli, che abbiamo visto essere un sensore touch per le dita.

Anche se i dettagli tecnici completi non sono ancora stati ufficializzati, possiamo già intravedere alcuni indizi importanti: nella parte posteriore del dispositivo ad esempio, si notano i classici sensori biometrici, che dovrebbero garantire il supporto alle principali funzioni di monitoraggio come frequenza cardiaca continua, saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), contapassi, calorie bruciate ecc. Insomma, tutte le funzioni ormai must have per uno smartwatch moderno sembrano confermate.

Passiamo ora ad un aspetto altrettanto importante, il prezzo: secondo le indiscrezioni, Huawei Watch 5 dovrebbe arrivare sul mercato europeo con prezzi a partire da 499 euro, 549 euro e 649 euro, a seconda della dimensione, del colore e del cinturino in dotazione. Una fascia di prezzo che posizionerebbe il Watch 5 nella categoria premium degli smartwatch, confermando l’ambizione di Huawei di competere direttamente con i modelli più avanzati di Apple, Samsung e Garmin.

Con un design curato, varianti cromatiche interessanti e tutte le principali funzionalità di monitoraggio, Huawei Watch 5 sembra voler confermare e forse anche superare il successo dei suoi predecessori; non ci resta che attendere la presentazione ufficiale attesa per il 15 maggio prossimo venturo, per scoprire se riuscirà davvero a mantenere le promesse e a ritagliarsi un posto di primo piano nel sempre più competitivo mercato degli smartwatch.