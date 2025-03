Fra un paio di mesi Huawei lancerà il primo PC basato su HarmonyOS, la piattaforma a cui il colosso cinese lavora oramai da diversi anni e cui cui ha deciso di puntare per quelli a venire.

Ad annunciare questo importante traguardo è stato Yu Chengdong, Direttore esecutivo e Presidente di Consumer BG e Intelligent Automotive Solutions BU di Huawei.

Cosa possiamo aspettarci dal primo PC HarmonyOS di Huawei

Il primo PC basato su HarmonyOS rappresenta senza dubbio un grande passo in avanti per questo ecosistema del colosso cinese e Huawei si augura che possa avere una notevole forza trainante per la piattaforma, oramai da tempo in continua evoluzione e capace di conquistare sempre più utenti.

Allo stato attuale non vi sono tanti dettagli su ciò che possiamo attenderci da tale dispositivo, che dovrebbe vantare un’interfaccia un po’ diversa rispetto a quella che siamo soliti trovare su notebook e computer desktop. Un esempio in tal senso è rappresentato da una barra di stato nella parte superiore, nella quale gli utenti potranno visualizzare varie informazioni, un po’ come avviene anche sugli smartphone.

Ed ancora, gli utenti dovrebbero trovare una dock con le applicazioni, sia quelle di sistema che quelle di terze parti mentre nella schermata principale dovrebbero esserci dei widget, ottimizzati per schermi di varie dimensioni.

Questo nuovo dispositivo arriverà sul mercato con HarmonyOS NEXT e ciò significa che avrà il supporto nativo alle app e non eseguirà nessuna delle applicazioni mobile di generazione precedente.

Resta da capire se nei programmi del colosso asiatico vi sia il lancio di questo PC HarmonyOS a livello globale o se, al contrario, la sua commercializzazione sarà limitata al mercato cinese.