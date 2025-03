Nell’ultimo evento che Huawei ha tenuto in Cina, a rubare la scena è stato indubbiamente il nuovo pieghevole Pura X. Il dispositivo si caratterizza per l’innovativo formato in 16:10 che lo rende simile a un piccolo tablet. Ma le novità per Huawei non sono finite qui: durante l’evento di presentazione di Pura X, infatti, sono stati mostrati anche i nuovi auricolari FreeBuds 6 e la nuovissima gamma di Smart TV S6 Pro. Tante le novità nei dispositivi Huawei, tutti accomunati da un unico grande denominatore: l’innovazione portata dall’intelligenza artificiale.

Nuove funzionalità e design per Huawei FreeBuds 6

Gli auricolari Huawei FreeBuds 6 introducono una serie di novità interessanti sia sul fronte del design che delle funzionalità. Esteticamente, infatti, le cuffie hanno un aspetto a goccia d’acqua con una forma semi-aperta orientata a migliorare la stabilità sulle orecchie. Disponibili in tre colorazioni (Aurora Purple, Starry Black e Sky White) le nuove FreeBuds 6 risultano più compatte e leggere rispetto al modello precedente. In confronto a Huawei FreeBuds 5, infatti, il gambo delle FreeBuds 6 è più sottile con un volume che è stato ridotto del 12%, mentre sono del 9% più leggeri.

Nel dettaglio, ogni auricolare FreeBuds 6 pesa 4,9 grammi e misura 30,6 x 18,5 x 24 mm, mentre la custodia di ricarica pesa 40,3 grammi e misura 66,2 x 49,9 x 26,8 mm. Le cuffie hanno un’autonomia fino a 36 ore, supportano la ricarica rapida (con una ricarica di 5 minuti si recuperano 2,5 ore di utilizzo) e prevedono la tecnologia Smart Charging che ottimizza il ciclo di ricarica in base alle abitudini dell’utente, prolungando la durata della batteria del 37%.

Previous Next Fullscreen

Inoltre diverse novità sono state introdotte per quel che riguarda il controllo gestuale. Le cuffie Huawei FreeBuds 6, infatti, possono essere controllate con diversi comandi: doppio tocco (per riprodurre un brano o metterlo in pausa o per rispondere o terminare una chiamata), triplo tocco (per passare al brano precedente o successivo), scorrimento del dito (per regolare il volume) e la pressione prolungata (per rifiutare una chiamata o controllare la cancellazione del rumore.

A proposito di noise cancellation, gli auricolari FreeBuds 6 offrono una cancellazione del rumore a 95dB riducendo in maniera significativa i rumori di fondo e migliorando la chiarezza della voce. Oltre a questa funzione, i nuovi auricolari di Huawei integrano una trasmissione lossless con un bitrate di 2,3 Mbps, la tecnologia Huawei SOUND (che migliora gli effetti sonori) e l’audio spaziale con tracciamento della testa che rileva la direzione del movimento per restituire un suono più realistico. Inoltre quest’ultima funzionalità consente di rispondere o rifiutare una chiamata semplicemente annuendo o scuotendo la testa.

A garantire queste prestazioni c’è l’innovazione tecnologica introdotta da Huawei. Il colosso cinese ha infatti spiegato che gli auricolari FreeBuds 6 sono i primi dispositivi semiaperti True Wireless Monitor (TWM) a combinare tre tecnologie avanzate come la doppia unità acustica super-sensing, il bass diving a 14Hz e la riproduzione degli alti fino a 48kHz. Le cuffie sono inoltre dotate di tweeter ultrapiatti ad alta frequenza e woofer a doppio magnete ad alta sensibilità.

La qualità audio e l’esperienza d’uso innovativa trovano in HarmonyOS AI abbinato all’assistente Celia una nuova frontiera. L’assistenza vocale, infatti, può rispondere alle domande, ricordare indirizzi e numeri di telefono, effettuare traduzioni in tempo reale in 20 lingue diverse mantenendo la voce del parlante. Sono inoltre disponibili una serie di funzionalità smart come la localizzazione della posizione degli auricolari, il supporto alla ricerca Nearling e l’invio di una notifica in caso di smarrimento quando gli auricolari vengono disconnessi e riconnessi.

In attesa del 28 marzo, quando inizierà la vendita ufficiale che porterà gli auricolari Huawei FreeBuds 6 a essere disponibili anche su Amazon, è utile sapere che sono in prevendita a 999 yuan (circa 127€).

I quattro modelli dinamici della Smart TV S6 Pro

L’altra grande novità riguarda Huawei Smart TV S6 Pro. Anche qui la presenza di HarmonyOS 4.3 e delle funzionalità AI restituiscono un’esperienza di utilizzo particolarmente interessante. Smart TV S6 Pro è disponibile in quattro varianti: 65”, 75”, 85” e 98”, tutti dotati di un design sobrio e un supporto sottile per il fissaggio a parete. Rispetto ai modelli precedenti Smart TV S6 Pro ha uno spessore inferiore del 36% e prevede un particolare design per la sistemazione dei cavi.

Tutti i modelli di Huawei Smart TV S6 Pro offrono una risoluzione Ultra HD 4K (3840 x 2160 pixel) su uno schermo Honghu MiniLED con una frequenza di aggiornamento di 288Hz, una gamma cromatica DCI-P3 del 94%, una luminosità di picco di 1000 nit e una modalità di retroilluminazione diretta.

I modelli Huawei Smart TV S6 Pro prevedono 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, mentre sul fronte audio integrano due altoparlanti da 10W, due tweeter da 10W e un woofer da 25W nell’unità speaker. Smart TV S6 Pro supporta il sistema audio 2.1 e Huawei Histen Audio con l’unità dell’altoparlante che è composta da circuiti magnetici doppi e un motore a 7 magneti con una vasta gamma di frequenze.

La presenza di HarmonyOS 4.3 introduce diverse funzionalità di intelligenza artificiale. Una delle più interessanti è SearchEasy che semplifica, rispondendo alle domande e condividendo idee sugli interessi dell’utente, la ricerca di film e nuovi contenuti da guardare. Inoltre, l’algoritmo Honghu AI Clear Light Control regola la luminosità e il contrasto dello schermo per restituire una visione migliorata.

C’è anche la possibilità di trasformare lo schermo delle Huawei Smart TV S6 Pro in uno smartphone ed eseguire diverse operazioni tramite gesture sul telecomando. Anche per questo dispositivo si può fare riferimento all’assistente vocale Celia e accedere a diverse funzionalità, come quelle per ricevere avvisi sulla postura, proteggere gli occhi dei bambini, utilizzare la telecamera integrata per monitorare la casa a distanza e ricevere notifiche in caso di movimenti sospetti. Inoltre, è possibile effettuare videochiamate in HD 1080P con un massimo di 12 persone contemporaneamente e sfruttare la tecnologia AI Smart Eyes per tracciare i movimenti del corpo durante le sessioni di gioco.

Huawei Smart TV S6 Pro sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 3 aprile a circa 826€ (per la versione da 65”), 1144€ (per la versione da 75”), 1398€ (per la versione da 85”) e 2160€ (per la versione da 98”).